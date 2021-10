Slovenski filmi na Portugalskem

Na ogled bo 12 slovenskih celovečernih filmov, od legendarnih klasik do sodobnejših stvaritev

Dolina miru

V lizbonski kinoteki bo do 14. oktobra potekala retrospektiva slovenskih filmov, ki nosijo letnico od 1948 do 2018. Na ogled bo dvanajst slovenskih celovečernih filmov, od legendarnih klasik do sodobnejših stvaritev, ki so jih izbrali kuratorji portugalske ustanove. Retrospektivo bo odprl film Franceta Štiglica Dolina miru.

Film Dolina miru (1956)je bil leta 2016 predstavljen v programu Cannes Classics, pozneje pa so ga predvajali na številnih festivalih in kinotekah po vsem svetu.

Režiser France Štiglic bo predstavljen še z dvema filmskima mojstrovinama. To sta prvi slovenski zvočni celovečerni igrani film Na svoji zemlji (1948) in legendarni Ne joči, Peter (1964). Zgodovinski pregled pa bodo dopolnili še filmi režiserjev Boštjana Hladnika, Jožeta Babiča, Matjaža Klopčiča, Karpa Godine in Francija Slaka.

Tri filme bodo prikazali tudi na 35 mm filmskih kopijah, kar se v današnjem času zgodi skoraj izključno v kinotekah. To bodo Hladnikov ljubezensko-dramski film Ples v Dežju (1961), ki je bil posnet po romanu Črni dnevi in beli dan Dominika Smoleta in velja za prvi slovenski film noir, ter Klopčičev film Zgodba, ki je ni (1967) in Splav meduze (1980) režiserja Godine.

Gledalci si bodo lahko ogledali še en Klopčičev film Sedmina (1969), Babičev film Po isti poti se ne vračaj (1965), iz obdobja 80. let minulega stoletja pa tudi Slakov prvenec Krizno obdobje (1981), ki se je v filmsko zgodovino zapisal kot minimalistična drama in eden najboljših prvencev slovenske kinematografije.

Od novejših slovenskih filmov bodo predvajali Družino (2017) režiserja Roka Bička. Observacijski dokumentarni film je na 70. ediciji mednarodnega filmskega festivala v Locarnu v programski sekciji teden kritike prejel glavno nagrado. Sledila bosta Družinica (2017) režiserja Jana Cvitkoviča in Zgodovina ljubezni (2018) režiserke Sonje Prosenc.

Retrospektiva je nastala v organizaciji SFC, veleposlaništva Republike Slovenije na Portugalskem in lizbonske kinoteke.

tq6LJheqleI

QKmjcdXqN2s

7IzjWyrq68E

kjcg-6rSip4