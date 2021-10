Ali čustva lahko premagajo bolezen?

Premiera filma Sanremo v režiji Miroslava Mandića

© Silvia Zeitlinger

V okviru projekta Naši filmi doma, ki ga Slovenski filmski center organizira s Cankarjevim domom (CD), bo nocoj ob 19.30 v Linhartovi dvorani CD slavnostna premiera celovečerca Sanremo režiserja Miroslava Mandića. Film, ki je slovenski kandidat za mednarodnega oskarja, prinaša zgodbo oskrbovancev doma za ostarele, ki ju kljub bolezni povezuje globoka naklonjenost.

Film scenarista in režiserja Mandića Sanremo je svetovno premiero doživel 21. novembra v Tallinnu, odtlej pa gostoval na več mednarodnih festivalih. Konec minulega tedna je na Balkan Panorama Festivalu v turškem Izmirju prejel dve nagradi: za najboljšo režijo ter za najboljšega igralca, ki jo je prejel Sandi Pavlin.

Film Sanremo govori o Brunu in Duši, ki živita v domu starejših občanov. Občasno se srečujeta, skupaj preživljata čas, a vedno sproti pozabljata, da se poznata. Kljub temu sta vesela vsakega novega srečanja.

"V filmu se sprašujem ali čustva lahko premagajo bolezen. Zanima me nenavadna atmosfera doma za starejše, ki niha med poetičnostjo in nekim višjim spoznanjem, povezanim s starostjo in otroškostjo, ki se človeku vrača v obdobju, ko sam ne more več skrbeti zase," je zapisal režiser.

V filmu igrajo še Silva Čušin, Mojca Funkl, Boris Cavazza, Lara Komar, Barbara Cerar, Barbara Vidovič, Safet Mujčić, Vladimir Jurc, Doroteja Nadrah in Jurij Drevenšek.

Sanremo je slovenski predstavnik za kandidaturo za mednarodnega oskarja 2022. Strokovna komisija je svojo odločitev obrazložila z besedami: "Sanremo pripoveduje z mehkimi podobami, ki zarisujejo vsakdan dementnega, a zelo živega protagonista. Kakor demenca prehaja med otroškostjo in starostjo, tako film v prepletu hudomušnih, igrivih trenutkov z ganljivimi in bolečimi epizodami življenja v domu za ostarele, skozi premišljeno dramaturgijo razgrinja Brunov, mestoma pravljični, svet, ki ga na jesen presvetli njegova fatalka Duša".

Direktor fotografije je Peter Zeitlinger, scenografa Dušan Milavec in Barbara Kapelj, kostumografinja Polonca Valentinčič, oblikovalka maske je Anita Ferčak, zvoka Francesco Morosini, glasbo je prispeval Darko Rundek, montažer je Andrej Nagode. Producenta sta Mandić in Marta Zaccaron. Film je nastal v produkciji Filmostovja in Incipit filma ter v koprodukciji RTV Slovenija.

Miroslav Mandić je bil rojen v Sarajevu, kjer je študiral primerjalno književnost. Nato je iz scenaristike in režije diplomiral na Univerzi Kolumbija v New Yorku. Po kratki filmski poklicni poti v rodni Bosni in Hercegovini je med vojno emigriral na Češko, kjer je režiral številne dokumentarce. Trenutno živi in dela v Sloveniji, njegov zadnji celovečerni igrani film je Igram, sem iz leta 2018.

drMn7nfbc1c