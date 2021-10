Nove odškodninske tožbe, da bi utišali kritične medije

Hrvaško novinarsko društvo (HND) opozarja na vnovične napade na medije, ko posamezniki zahtevajo velikanske odškodnine zaradi kritičnega poročanja

Hrvaško novinarsko društvo (HND) je znova opozorilo na vnovične napade na hrvaške medije, ko posamezniki zahtevajo velikanske odškodnine zaradi poročanja, da bi utišali medije. Podjetnik Josip Stojanović zahteva več kot 800.000 evrov odškodnine od štirih hrvaških portalov, ker naj bi z objavami škodili njegovem ugledu.

Predsednik HND Hrvoje Zovko je na novinarski konferenci ocenil, da je Stojanovićeva tožba "nora in škandalozna" ter da "predstavlja nov nezaslišan napad na medije".

"Kot da bi obstajalo tekmovanje, kdo bo pogosteje tožil in ustrahoval medije ter jim onemogočal opravljanje njihovega dela", je še ocenil Zovko v izjavi na spletni strani HND.

Podjetnik Stojanović, ki je znan tudi pod vzdevkom Jolly, toži portale telegram.hr, sibenik.in, sibenskiportal.hr ter sibeniknews.portal, ker meni, da so s svojim poročanjem škodili njegovi osebnosti, ugledu in časti. Skupno od vseh štirih medijev zahteva več kot šest milijonov kun (več kot 800.000 evrov) odškodnine.

Zaposleni v šibeniških portalih menijo, da želi Stojanović s tožbami uničiti in ukiniti portale, da bi preprečil njihovo poročanje.

Telegram.hr, ki je znan po raziskovalnem novinarstvu, je konec avgusta objavil prispevek o prvostopenjski in še nepravnomočni sodbi zagrebškega sodišča za gospodarske zadeve proti Stojanoviću, ki naj bi za svoje podjetje Jolly Autoline nezakonito prevzel približno milijon evrov vredno opremo med stečajem podjetij, ki so bila del avtohiše Euroline. Šibeniški portali so prispevek prevzeli in objavili v originalni obliki.

Tudi v HND so prepričani, da je namen tovrstnih odškodninskih zahtevkov predvsem ustrahovanje in uničevanja medijev. O dogajanju so znova obvestili mednarodne novinarske organizacije. Zovko je še napovedal, da bodo o poskusih utišanja kritičnih medijev spregovorili tudi na skupščini Evropske novinarske zveze, ki bo naslednji konec tedna v Zagrebu.

