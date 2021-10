Feministična znanstvena fantastika

Drevi se odpira v Ljubljani razstava Jennifer Willet Ko mikrobi sanjajo

Jennifer Willet: Laboratory Ecologies

© Caitlin Sutherland

V Galeriji Kapelica na Likozarjevi ulici bodo ob 20. uri odprli razstavo Jennifer Willet z naslovom Ko mikrobi sanjajo. Kot so zapisali v galeriji "postavitev uvede občinstvo v alegorično razumevanje biotehnologije kot tehnologije obilja, osnovane na sodelovanju med vrstami in po meri prilagojenih ekologijah".

Umetnica z razstavo Ko mikrobi sanjajo prinaša novo vizijo laboratorijske estetike, ki je v nasprotju z znanstvenimi standardi bujna, ženstvena in vpadljiva. Med predstavljenimi deli so živi vzorci v kombinaciji s performativnimi skulpturami, velike instalacije in serija digitalnih printov.

"Postavitev Ko mikrobi sanjajo prinaša "feministično znanstveno fantastiko, v kateri se biotehnologija kaže kot medvrstno sodelovanje, razmnoževanje ter gledališka in pripovedovalska praksa, s katero je mogoče ustvarjati drugačne vizije naše skupne biotehnološke prihodnosti," so še zapisali.

"Vsako umetniško delo predstavi svojo kompleksno sliko sodelovanja organizmov najrazličnejših velikosti - sesalcev, mikrobov, rastlin in žuželk - ki skupaj predstavljajo biotehnološke postopke človeškemu občinstvu. Serija tako jemlje primat človeškemu znanstveniku kot dominantnemu organizmu, ki deluje znotraj trdne laboratorijske ekologije, in usmeri pozornost v sanje nečloveških organizmov, ki živijo, se razmnožujejo, nastopajo in umirajo v laboratorijskem okolju," so zapisali ob razstavi.

Jennifer Willet je multidisciplinarna umetnica in kustosinja ter predstojnica Kanadskega raziskovalnega centra za umetnost, znanost in ekologijo na Šoli za ustvarjalne umetnosti Univerze v Windsorju. Njeno dela se umešča na stičišče umetnosti in znanosti. Raziskuje pojme reprezentacije, telesa, ekologije in medvrstnih medsebojnih odnosov na biotehnološkem področju.

Doktorirala je na interdisciplinarnem humanističnem programu Univerze Concordia in magistrirala na Univerzi v Guelphu. Leta 2009 je odprla INCUBATOR, prvi laboratorij za biološko umetnost v Kanadi. Januarja 2018 je INCUBATOR odprl tudi nov gledališko-laboratorijski objekt, kjer si lahko občinstvo v živo ogleda multimedijske predstave bioumetnosti skozi stekleno steno. Za seboj ima številne razstave in uspešna gostovanja.