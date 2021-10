Nogometašice nekdanjega selektorja obtožile spolnega nadlegovanja

24 najboljših nogometnih igralk iz Venezuele je razkrilo pravo podobo nekdanjega selektorja Kennetha Zseremete

© pixabay.com

Štiriindvajset najboljših nogometnih igralk iz Venezuele je prek družabnih omrežij razkrilo pravo podobo nekdanjega selektorja Kennetha Zseremete. Venezuelke so 55-letnega trenerja obtožile spolnega nadlegovanja in ga opisale kot pravo "pošast", je zapisala francoska tiskovna agencija AFP.

"Lani nam je ena soigralka priznala, da jo je Zseremeta spolno zlorabil, ko je bila stara le 14 let," so v skupni izjavi zapisale venezuelske nogometašice, ki jo je objavila prva zvezdnica in napadalka Atletica iz Madrida Deyna Castellanos.

"Odločile smo se, da prekinemo molk in razkrijemo pravo podobo nekdanjega selektorja, ki je v svojem mandatu telesno in psihično nadlegoval igralke ter jih spolno zlorabljal," so o zdaj 55-letnemu nekdanjemu selektorju med drugim zapisale venezuelske nogometašice ter dodale, da so številne igralke priznale, da jih je Zseremeta psihično in telesno nadlegoval, njihovo mesto v reprezentanci pa pogojeval z izsiljevanjem in nespodobnimi povabili.

Venezuelske nogometašice so razkrile, da so za početje nekdanjega selektorja vedeli tudi na venezuelski zvezi, a se ta ni odzvala, zdaj pa od Mednarodne nogometne zveze (Fifa), Južnoameriške nogometne zveze (Conmebol) in vseh drugih nacionalnih zvez zahtevajo, da mu prepovedo delovanje v nogometu.

V Panami rojeni Zseremeta, ki ima tudi venezuelski potni list, je bil selektor različnih venezuelskih izbranih vrst med letoma 2008 in 2017. Nato je odšel v Dominikansko republiko, od lani pa je selektor panamske ženske reprezentance.