Ljubljana v znamenju stripa

Festival stripa Tinta bo potekal od 6. do 10. oktobra

© Emmanuel Guibert

Z odprtjem skupinske razstave ob 18. uri v Galeriji Kresiji se bo v Ljubljani danes začel mednarodni festival stripa Tinta, ki bo do nedelje ponudil pester izbor razstav in drugih festivalskih dogodkov v družbi odmevnih domačih in tujih stripovskih ustvarjalcev. V fokusu letošnjega festivala je priznani ameriški stripar in družbeni kritik Peter Kuper.

Festival bo uvedla razstava, na kateri sodelujejo Zlati osli, Emmanuel Guibert, Peter Kuper, Colorama in drugi gostje. Na ogled bodo plakati vseh glavnih gostov ter sveže prevedeni stripi in izdaje, ki so letos nominirane za nagrado zlatirepec.

Zvečer bodo v galeriji DobraVaga odprli razstavo Berlinske umetniške založbe in riso tiskarskega studia Colorama, ki bosta predstavila celoten katalog, ki vključuje več kot 70 izdaj - eksperimentalne stripe in vizualne pripovedi številnih umetnikov in umetnic.

Med vrhunci festivala organizatorji napovedujejo razstavo Preobrazbe, ki jo odpirajo v četrtek v galeriji Vodnikove domačije. Na ogled bo skupinski projekt, ki združuje tri novejše Stripburgerjeve založniške podvige - stripovske albume, nastale po zimzelenih literarnih predlogah.

Prvi je odmevno delo Kafka ameriškega avtorja Petra Kupra, večkrat nagrajenega stripovskega ustvarjalca z izrazito prepoznavnim slogom, ki je znan tudi po stripovskih priredbah literarnih del. Tokrat se bo predstavil z udarno predelavo brezčasnih kratkih zgodb enega največjih pisateljev 20. stoletja, Franza Kafke.

Na razstavi bo mogoče videti tudi izvirne strani iz monografske zbirke vizualnih interpretacij poezije Ostri ritmi Andreja Štularja, sveže izdanega dela, ki se navdihuje pri poeziji Srečka Kosovela ter originalne prizore iz pravkar ponatisnjenega albuma Butalci v stripu, pod katerega se podpisuje Marko Kociper. Obenem razstava prinaša vrsto sitotiskov, ob odprtju pa se obeta tudi avdiovizualni performans KONS5 v izvedbi Lutkovnega gledališča Nebo, ki letos praznuje 20-letnico.

V četrtek bo na Vodnikovi domačiji potekal tudi dražba stripov, stripovskih originalov, otroških knjig in ilustracij.

V petek bodo v Equrni odprli pregledno razstavo opusa Emmanuela Guiberta, ki velja za enega največjih francoskih stripovskih mojstrov. Poseben del razstave bo posvečen tudi Guibertovemu prijateljevanju z ameriškim arhitektom slovenskega rodu, Michaelom Plavcem, ki mu je ob nedavni smrti posvetil svojo prvo prozno knjigo.

V soboto bo potekal tradicionalni sobotni stripovski sejem v Kinu Šiška, ki bo ponudil širok nabor izdaj domačih stripovskih založnikov, striparn in prodajalcev rabljenih klasikov, pestro obsejemsko dogajanje pa bo postreglo s predavanji, predstavitvami ter pogovori z domačimi avtorji in tujimi gosti. Dogajanje bodo zvečer sklenili s podelitvijo Stripolisovih nagrad za najboljše izvirne in prevodne stripovske izdaje leta zlatirepec 2021 ter jazz koncertom na skice glavnih striparjev.

V nedeljo pa bodo na svoj račun prišli najmlajši, za katere na Vodnikovi domačiji pripravljajo pripovedovalski dogodek Stripovske nedelce: Sardina v vesolju.