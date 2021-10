Uboga Rosvita

Skupaj smo trpeli z Rosvito Pesek, trpeli za državo

Rosvita Pesek v torkovih Odmevih

»Podoba, ki jo je Slovenija danes poslala v svet, ni rožnata. Predvsem pa ni taka, kot bi si jo država, ki je nekoč veljala za zgled, zaslužila. Slovenija gosti največji multilateralni dogodek v svoji 30-letni zgodovini, vsi voditelji 27 članic držav Evropske unije so zbrani na Brdu pri Kranju, po Ljubljani pa še vedno vonjamo solzivec in naletimo na razdrobljene skupine protestnikov, ki so popoldne najprej zavzeli Trg republike, potem pa so se razpršili po mestnih ulicah. Promet je marsikje zastal, saj so se protestniki nenadzorovano premikali, policija pa je morala svoje sile nenehno prestavljati. In to na dan, ko je bilo v skladu z 9. členom zakona o nalogah policije na določenih delih mesta gibanje že omejeno oziroma prepovedano.«