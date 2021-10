Stanje masovne hipnoze

Šesta edicija festivala Indigo od 12. do 15. oktobra v Cukrarni

Na festivalu se bo 21.oktobra predstavil tudi Yanis Varoufakis

Od 13. do 15. oktobra bo v novododprti Cukrarni potekala šesta edicija festivala Indigo, ki nas bo s predavanji, pogovori, koncerti in sejmom knjige umetnika skušala prebuditi iz masovne hipnoze. "V času festivala bomo poskušali sprožiti kar nekaj vprašanj in odgovorov, ki bremenijo naš vsakdan, ter detektirati vzročne povezave, ki so privedle v to stanje. Na novi lokaciji festivala bomo razprli pogled na probleme, ki smo jim priča, in jih poskušamo zajeti na malo drugačen način, kot smo vajeni," so zapisali organizatorji festivala.

Pandemija je pretresla svet in ga dodobra spremenila. "Ob tem so antagonizmi in problemi, s katerimi se soočamo, ostali. Še več, njihova razdiralna moč se potencira. Neoliberalni konstrukti, populizmi, ideologije, za katere smo mislili, da so izginile, se razraščajo. Podnebne spremembe uravnavajo naš vsakdan. Laži in neresnice so zavzele digitalne medije. Ne da bi se zavedali, drvimo v masovno hipnozo stanja otopelosti – ne da bi vedeli, kdo jo sproža, vodi, lahko bi celo rekli orkestrira, zavestno ali nezavedno," so še zapisali organizatorji.

Dizajn program je letos prepleten z glasbenim programom in sejmom knjig umetnika Caffeine Hours 2021. V dveh dneh, 14. in 15. oktobra, se bodo predstavili: Sara De Bondt, Marko Drpič, Le Raclet, Ranko Novak in Peter Skalar, Ariane Spanier in Primož Zorko.

Na sejmu, ki bo prav tako potekal 14. in 15. oktobra, se bodo predstavili: 36 Mountains, Angry Bat, Nevena Aleksovski, Urška Alič, Beli sladoled, Fukt Magazine, Marko Gavez, Kela, Komikaze, Lealudvik, Le Raclet, Look Back and Laugh, Occasional Papers, Podmladek, PrivatePrint, Riso Paradiso, Lucija Rosc, Stripburger, Sreda v sredo, Jaka Vatovec in Tadej Vaukman.

Na pogovoru z Rankom Novakom in Petrom Skalarjem bodo predstavili tudi na novo interpretirano knjigo "Plakat in znak". Nova izdaja vsebuje celoten ponatis originalne knjige iz leta 1989 in jezikovno posodobljene prevode originalnega besedila Staneta Bernika.

V glasbenem delu festivala se bodo predstavili Kleemar, Drone Emoji, Jimmy Barka Experience, Kali Malone, Stephen O’Malleyj in Lucy Railton. Tuum, Sujevera in Mouse On Mars.

V okviru festivala bo potekalo tudi predavanje Marjetice Potrč z naslovom Drugo antropoceno opozorilo: Osebnost narave ter pogovor z Yanisom Varoufakisom, ki ga bo vodil Slavoj Žižek.