Praznik slovenskega filma v Portorožu

Od 12. do 17. oktobra

Prasica, slabšalni izraz za žensko

© Saša Huzjak

Festival slovenskega filma (FSF) se po lanski izvedbi v Ljubljani vrača v Portorož, kar so organizatorji še posebej poudarili s preimenovanjem izdaje v 24. FSF Portorož. Med novostmi je tudi naziv prijatelj slovenskega filma, ki ga bo kot prvi prejel režiser Slobodan Šijan. V tekmovalnem programu bo med 12. in 17. oktobrom prikazanih 54 filmov.

Festival bo danes v Avditoriju Portorož odprla projekcija filmskega prvenca slovenskega scenarista in režiserja Darka Sinka Inventura, ki je svetovno premiero dočakal na filmskem festivalu v San Sebastianu. Režiser je o filmu dejal, da prikazuje zgodbo človeka, ki se mu podira iluzija sveta, v kateri je živel: "Ironija in mogočnost tega razpada sta sorodni današnjemu času, ko ni več jasno, kaj je res in kaj je 'fake'."

Pred projekcijo bodo odprli tudi razstavo, posvečeno letošnji Badjurovi nagrajenki, inovatorki in inženirki filmskega zvoka Emiliji Soklič, eni prvih slovenskih profesionalnih filmskih delavk. Z letošnjo izdajo pa uvajajo tudi naziv prijatelj slovenskega filma, ki ga kot prvi in častni gost festivala prejel srbski režiser Slobodan Šijan, avtor priljubljenih filmov Kdo neki tam poje in Maratonci tečejo častni krog. Šijan bo na festivalu predstavil tudi svojo novo knjigo Pisatelji v kinu.

Tekmovalni program vključuje deset slovenskih filmov, šest igranih in štiri dokumentarne. Poleg Inventure bo mogoče v Portorožu videti tudi prvenec Tijane Zinajić Prasica, slabšalni izraz za žensko, opisan kot "film o obdobju življenja, ko se preprosto zatakneš in ne veš, kako naprej", in igrani film Ameba, ki ga je Blaž Završnik posnel s člani skupine Matter in "distopično problematizira smer razvoja družbe, kot jo čutimo v zadnjih letih".

Med uveljavljenimi filmarji bosta nova filma predstavila Goran Vojnović (Nekoč so bili ljudje) in Miroslav Mandić (Sanremo), premierno pa bo prikazan novi film Vinka Möderndorferja Zastoj, v katerem se srečata zakonska para z različnih polov družbene lestvice, ki ju v eni noči usodno združita nesreča in tragični dogodek.

Med celovečernimi dokumentarci v slovenski produkciji bodo prikazani Filmski obzornik 80 - Metka, Meki v režiji Nike Autor, v katerem gledalci spremljajo z izkušnjo gastarbajterstva zaznamovano 80-letno Metko, ki velikodušno in z veliko topline razume situacijo današnjih popotnikov. Tu so še Iskre v času - svetovni računalniški podvig, v katerem režiser Jurij Gruden predstavi zgodbo podjetja Iskra Delta, pa doslej že večkrat nagrajeni film Odpuščanje režiserke Marije Zidar, ki je označen kot "pronicljiva in pretresljiva observacija patriarhalne družbe, ujete med napol pozabljeno preteklostjo in negotovo sedanjostjo", in film Igorja Šterka Septembrska klasa o generaciji z območja celotne Jugoslavije, ki je pred začetkom vojne in razpadom države služila vojaški rok v JNA na Visu.

Tekmovalni program bo predstavil tudi rekorden izbor devetih celovečernih manjšinskih koprodukcij. Med njimi so na filmskem festivalu v Cannesu z zlato kamero za najboljši prvenec ovenčan film Morena hrvaške režiserke Antonete Alamat Kusijanović, v glavni tekmovalni program filmskega festivala v Locarnu uvrščen film Nebesa srbskega scenarista in režiserja Srdjana Dragojevića ter prav tako večkrat nagrajena Oaza v režiji Ivana Ikića.

Srednjemetražni in kratki filmi bodo letos predstavljeni v sklopih in ne več kot predfilmi. V naboru 21 kratkometražcev v tekmi za nagrade so filmi različnih zvrsti. Denimo na mednarodnih filmskih festivalih uspešna igrana Kazenski strel Roka Bička in Sestre v režiji Kukle ter animirana filma Steakhouse Špele Čadež in Babičino seksualno življenje Urške Djukić in Emilie Pigeard. Na sporedu bosta denimo tudi dokumentarni film Komaj čakam, da prideš Tomaža Groma in eksperimentalni Vdor Matevža Jermana in Nika Novaka. V tekmovalno kategorijo študijskih filmov pa je uvrščenih 12 del.

Filme tekmovalnega programa bosta ponovno ocenjevali strokovni žiriji. V žiriji za celovečerne filme so dramski in filmski igralec Primož Bezjak, režiserka in producentka Dana Budisavljević ter režiser in scenarist Želimir Žilnik, v žiriji kratkometražcev vseh zvrsti in študijskih filmov pa so režiser in vizualni umetnik Robert Černelč, režiser in scenarist Matjaž Ivanišin ter pedagoginja in programski vodja festivala Enimation Hana Repše.

Ob zaključku festivala bodo podelili številne vesne v več kategorijah, pa tudi nagrado občinstva, nagrado iridiuma za najboljši prvenec, nagrado Art kino mreže Slovenije, nagrado FIPRESCI in nagrado mladih kritikov, že v soboto pa bodo naznanili dobitnika nagrade kosobrin za leti 2020 in 2021.

Novi direktor festivala Bojan Labović je filme razvrstil še v pregledni in posebni program. Festival bo potekal na dveh glavnih prizoriščih, v Avditoriju Portorož in v razstavišču Monfort, dodatno prizorišče pa bo Gledališče Tartini v Piranu, kjer bosta potekali tudi brezplačni matineji, namenjeni najstarejšim in najmlajšim gledalcem.

Za večerni glasbeni program je tokrat poskrbel Brane Rončel. Letošnji strokovni program bo vključeval okrogle mize, strokovne posvete in delavnice, posvečene obravnavi aktualnih filmskih problematik ter izmenjavi izkušenj in strokovnih znanj. Večina dogodkov bo dostopnih na spletu.

Novosti letošnje izdaje sta tudi filmski evro za študente filma in nekoliko bolj zelena usmeritev festivala, na katerem ne bodo uporabljali embalaže za enkratno uporabo, za prevoz med prizoriščema pa bodo za akreditirane goste na voljo kolesa.