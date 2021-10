Najbolj predvajana izvajalka 21. stoletja v Združenem kraljestvu

Podjetje za izdajanje glasbenih licenc PPL je objavila lestvico, na kateri se je na prvem mestu pevka Pink

Pink

© Wikimedia Commons

Pink je po lestvici podjetja za izdajanje glasbenih licenc PPL obveljala za najbolj predvajano izvajalko 21. stoletja v Združenem kraljestvu, poroča britanski BBC. Do petega mesta ji sledijo Madonna, Katy Perry, Rihanna in Lady Gaga. Združeno kraljestvo na šestem mestu zastopa Adele, na devetem pa ženska skupina Little Mix.

Lestvica podjetja PPL je nastala na podlagi podatkov o uporabi glasbe in predvajanju, ki so jih posredovale britanske radijske postaje in televizijski kanali. Za najbolj predvajano izvajalko je tako obveljala 42-letna Pink, ki je od izida prvenca Can't Take Me Home leta 2000 ustvarila številne redno predvajane uspešnice.

V začetku kariere je prepričala s skladbami, kot so Most Girls, You Make Me Sick in There You Go. Z drugim albumom se je po pisanju BBC usmerila v nekoliko bolj rockovske vode, kasneje pa se je ustoličila v žanru popa. Med njenimi uspešnicami so tudi Just Give Me A Reason, Try, What About Us, Sober in Walk Me Home.

Drugo mesto na lestvici je pripadlo Madonni, ki je v štiri desetletja dolgi karieri izdala uspešnice, kot so True Blue, Ray Of Light in Music, tretje mesto pa je zasedla Katy Perry, katere album Teenage Dream je bil eden najbolj priljubljenih v letu 2010. Rihanna in Lady Gaga sta na četrtem oziroma petem mestu.

Šesto mesto zaseda Adele, ki je nedavno napovedala vrnitev na glasbeno sceno z novim singlom Easy On Me. Njen drugi studijski album 21 velja za enega najuspešnejših vseh časov, prejel je tudi nagradi grammy in brit za album leta.

Avstralska glasbenica Kylie Minogue, ki se je uvrstila na osmo mesto, je po pisanju BBC dejala, da ji je "v veliko čast, da je ena od najbolj predvajanih britanskih umetnic 21. stoletja in da je v tako odlični družbi."

Izvršni direktor družbe PPL Peter Leathem pa je ob objavi lestvice presodil, da ta združuje izjemno število nadarjenih izvajalk, ki so ustvarile nekatere najvplivnejše albume vseh časov.

yTCDVfMz15M

OC_7aygL_mI

OpQFFLBMEPI