Me, čarovnice

Vprašanje patriarhata in njegovega vpliva na individualni in kolektivni imperativ "drugega spola"

© Nada Žgank

V Klubu Gromka na Metelkovi bo danes v sklopu 27. festivala Mesto žensk premiera sklepnega dela trilogije besednih solo performansov Simone Semenič z naslovom me, čarovnice. Umetnica zaključuje svojo trilogijo - jaz, žrtev (2007) in drugič (2014) - s skupinskim raziskovanjem ženskega.

Umetnico tokrat zanima odprt format delovnega procesa, ki na vsebinski ravni zagrize v vprašanje patriarhata in njegovega vpliva na individualni in kolektivni imperativ "drugega spola", medtem ko išče in vzpostavlja mehanizme preseganja tovrstnega (slovenskega) družbenega determinizma, so vsebino povzeli na spletni strani Mesta žensk.

Pod konceptualno zasnovo predstave se podpisuje Simona Semenič, dramaturginja je Simona Hamer, za tehniko in sceno je poskrbela Petra Veber.

Pred predstavo so izvedli serijo petih delavnic, ki so potekale med avgustom in oktobrom. Na delavnicah, ki so jih vodile Suzana Grau, Irena Z. Tomažin, Katja Čičigoj, Metka Maček in Nataša Tovirac, so se udeleženke spoznavale z rdečimi šotori, zeliščarstvom, teorijo feminizma, plesom shakti in močjo lastnega glasu. Tako enodnevne delavnice kot performans so namenjeni izključno ženskam.

Simona Semenič je dramatičarka in performerka. Končala je študij dramaturgije na Akademiji za gledališče, režijo, film in televizijo (AGRFT). Je dobitnica nagrade Prešernovega sklada (2018) in treh Grumovih nagrad. Njeno prvo nagrajeno dramsko besedilo 5fantkov.si (2008) je prevedeno v 12 jezikov. Je tudi avtorica dramskih del Nisi pozabila, samo ne spomniš se več (2007), Gostija (2010), Vsega je kriv Boško Buha (2011), Prilika o vladarju in modrosti ali Medtem ko skoraj rečem še (2011), Mi, evropski mrliči (2015) in zadnje ljubezensko pismo (2017). Obenem tudi piše, režira in nastopa v avtobiografskih performansih. Z Mestom žensk je prvič sodelovala leta 2005 kot dramaturginja pri projektu A.C.T. Metelkova.