Prasica, slabšalni izraz za žensko

Mednarodna premiera režijskega prvenca Tijane Zinajić o neprilagojeni ženski, ki hrepeni po vsem, po čemer hrepeni tudi prilagojena ženska, le da se s tem spopada na drugačen način

© Saša Huzjak

Na filmskem festivalu v Valencii, ki poteka do 24. oktobra, bo mednarodno premiero dočakal celovečerni režijski prvenec Tijane Zinajić z naslovom Prasica, slabšalni izraz za žensko. Gre za alter komedijo v jeziku z ulice o obdobju življenja, ko se preprosto zatakneš in ne veš, kako naprej. Scenarij za film je napisala Iza Strehar.

Film Prasica, slabšalni izraz za žensko bo prikazan v sklopu festivalske sekcije Informativa. V Valencii bo prikazan 20. in 21. oktobra, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC).

"Glavni lik filma je ženska. Neprilagojena ženska, ki hrepeni po vsem, po čemer hrepeni tudi prilagojena ženska, le da se s tem spopada na drugačen način. Kot režiserko me zanima ta neprilagojenost in kaj se zgodi, ko neprilagojena ženska ob prelomnici, tik pred 27. rojstnim dnem, izgubi menstruacijo. Kako se neprilagojeno spopade s tem," o svojem filmu pravi režiserka.

V filmu osrednje vloge igrajo Liza Marijina, Jure Henigman, Anuša Kodelja in Tosja Flaker Berce. Direktor fotografije je Miloš Srdić, montažer Anže Verdel, scenografka Neža Zinajić, kostumograf Matic Hrovat, oblikovalka maske Lija Ivančič, oblikovalec zvoka Julij Zornik. Producenta filma sta Lija Pogačnik in Vlado Bulajić iz produkcijske hiše December, koproducent je RTV Slovenija. Film je nastal v sodelovanju z Viba filmom.

V isto sekcijo se je uvrstila tudi slovenska manjšinska koprodukcija Homo severno-makedonskega scenarista in režiserja Igorja Ivanova. Kaj je človek? Film Homo pokaže šest obrazov, šest faz v spretno povezanih, črno humornih epizodah, postavljenih v sodobno metropolo, v kateri se naključno prekrižajo poti obupanih protagonistov v večnem iskanju ključa do preživetja in sledi ljubezni. V filmu igrajo Aleksandar Matovski, Nataša Petrović, Igor Angelov, Oliver Mitkovski, May-Linda Kosumović, Saško Kočev in drugi.

V tekmovalni program 12. filmov pa se je uvrstil manjšinski slovenski film Nebesa srbskega scenarista in režiserja Srdjana Dragojevića. Nebesa je črna komedija, ki se odvije v treh zgodbah o isti družini v razponu treh desetletij (1993, 2001, 2026). Govori o vplivu čudežev na sodobno družbo. V filmu med drugimi igrajo Goran Navojec, Ksenija Marinković, Bojan Navojec in Nataša Marković, še piše v sporočilu za javnost.

ayhjLcIWJZ8