Film tedna: Delo na zahtevo

Zgodbe nevidnih in hitro nadomestljivih ljudi, ki delajo v ekonomiji na zahtevo

V Kinodvoru Ljubljana bo 18. oktobra ob 20.30 premiera dokumentarca Delo na zahtevo v režiji Shannon Walsh. Film razkriva človeški davek, ki ga terja uporabniku tako zelo udobna, trilijone dolarjev vredna ekonomija na zahtevo. Po projekciji bo sledil pogovor Lenarta Kučića z Dejanom Jefimom iz Sindikata taksistov, Teo Jarc, predsednico Sindikata Mladi plus, in Majo Breznik, raziskovalko na Mirovnem inštitutu.

Wolt, Amazon, Uber … vsi vemo, kako preprosto jih je uporabljati in kako privlačne so njihove cene. Po vsaki dostavi nas "zaradi zagotavljanja najvišje kakovosti" povabijo, da ocenimo storitev. Le malokdo pa se zaveda, kakšne posledice bo njegova ocena imela za človeka, ki s torbo na ramenih kolesari skozi mesto

Film pripoveduje zgodbe nevidnih in hitro nadomestljivih ljudi, ki delajo v ekonomiji na zahtevo. Milijoni posameznikov, ki jih je privabila obljuba prožnega delovnika, neodvisnosti ter nadzora nad časom in denarjem, so se znašli v povsem drugačni resničnosti. Pogoji dela so pogosto nevarni, plačilo se spreminja brez predhodnega obvestila in delavci živijo v nenehnem strahu, da bodo zaradi slabe ocene ali nerazpoložljivosti "deaktivirani."

"Nobenega dvoma ni, da ekonomija spletnih platform spreminja delo po vsem svetu. Posameznik, ki opravlja priložnostna dela na podeželju Združenih držav Amerike, ima z delavcem, ki to počne v Indiji ali Nigeriji, danes več skupnega kot kadarkoli prej. Neenakost je resnično postala globalna. Delavci po vsem svetu so si v zadnjem času močno prizadevali, da bi svoja vprašanja predstavili javnosti in skušali doseči spremembe. Mislim, da smo na pragu globalnega gibanja, in upam, da bo del njega tudi moj film," je zapisala režiserka.

Shannon Walsh je poleg Dela na zahtevo napisala in režirala dolgometražne dokumentarce H2Oil (2009), À st-henri, le 26 août (2011), Jeppe on a Friday (2013) in Illusions of Control (2019). Svoja dela je predstavila na pomembnih mednarodnih filmskih festivalih, pa tudi na Beneškem bienalu in v pariškim Centru Pompidou. Leta 2017 je kot sourednica izdala knjigo The Ties that Bind: Race and the Politics of Friendship in South Africa.

FOef-P6YenM

