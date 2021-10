Bryan Adams februarja v Stožicah

Kanadski rocker bo po dolgem času ponovno nastopil v Sloveniji

Bryan Adams

© Marco Maas / Flickr / WikiCommons

Kanadski glasbenik Bryan Adams se bo v okviru evropske turneje, na katero se podaja ob izdaji 15. studijskega albuma So Happy It Hurts, ki bo izdan marca, ustavil tudi v Sloveniji. Po treh letih od koncerta, na katerem je predstavljal kompilacijski album Ultimate, bo 9. februarja znova nastopil v dvorani Stožice. Vstopnice so že v prodaji.

Bryan Adams je avtor številnih rock uspešnic in prejemnik glasbenih nagrad, med drugim tudi več grammyjev, v svoji karieri pa je prodal več kot 65 milijonov izvodov plošč.

Kanadski glasbenik, ki bo novembra dopolnil 62 let, je najprej zaslovel v začetku 80. let minulega stoletja s tretjim albumom Cuts Like a Knife v ZDA, svetovno slavo pa mu je leta 1984 prinesla četrta plošča Reckless. Album je bil po pisanju revije Rolling Stone prvi, ki je v Kanadi dosegel milijon prodanih izvodov, obenem je bil dva tedna številka ena na ameriški Billboardovi lestvici. Na njem so uspešnice, kot so Run to You, Heaven, Summer of 69 in It's Only Love v duetu s Tino Turner.

Adams se posveča tudi fotografiji, filantropiji in aktivizmu. V svojem fotografskem opusu je med drugim ustvaril portrete vplivnih ameriških žensk in britanskih pevk. Njegove podobe so objavili tudi revije, kot so Vogue, Interview in Zoo, s fotografskimi knjigami pa je nemalokrat zbiral sredstva za različne namene, denimo za vojne ranjence in za raziskave o raku dojk. Med zadnjimi tovrstnimi projekti je razstava Homeless s fotografskimi portreti uličnih prodajalcev časopisa The Big Issue, ki jo je postavil aprila v Londonu.

