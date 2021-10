Za psevdonimom pisateljice se skrivajo trije moški

Carmen Mola velja za špansko Eleno Ferrante

Špansko založniško podjetje Planeta Group vsako leto podeli literarno nagrado planeta, vredno milijon evrov. Letos je nagrado dobila španska pisateljica Carmen Mola. Gre za psevdonoim, za katerega se vse do zdaj ni vedelo, kdo se skriva za njim. Ko so na petkovi podelitvi nagrade kot nagrajenci vstali trije moški, je to šokiralo literarni svet.

Za imenom Carmen Mola stojijo pisatelji Agustín Martínez, Antonio Mercero in Jorge Díaz, ki so v preteklosti že izdali svoja knjižna dela, skupaj pa so sodelovali tudi kot televizijski scenaristi, in sicer pod psevdonimom Mola. Po poročanju ameriške TV mreže CNN so bili udeleženci podelitve, med katerimi sta bila tudi španski kralj Filip in kraljica Leticia, naravnost šokirani.

Pisatelji, stari od 40 do 50 let, zanikajo, da so za psevdonim izbrali žensko ime, da bi s tem pripomogli v večji prodaji. Pred tremi leti so v intervjujih za španski ABC sicer dejali, da je Mola profesor v 40. letih in da so si psevdonim izmislili zato, da bi lahko še naprej živeli svoje življenje, daleč od oči javnosti.

O Carmen Mola je bilo pred tem znano le to, da se je rodila v Madridu, kjer tudi živi, da je poročena univerzitetna profesorica s tremi otroki, v poznih 40. letih in da zelo nasilne romane piše v svojem prostem času. Pojavili naj bi se tudi domnevni intervjuji s pisateljico, obstajajo pa celo fotografije, na katerih je obrnjena stran od kamere.

Na razkritje se je ostro odzvala feministka, pisateljica in aktivistka Beatriz Gimono, ki pisateljem zameri njihovo dejanje. "Poleg tega, da so uporabili ženski psevdonim, so ti možje več let dajali intervjuje. Pomembno torej ni samo ime – temveč lažen profil, ki so ga uporabljali, za pridobitev svojih bralcev in novinarjev. Prevaranti so," je zapisala na Twitterju.

Protagoniska v trilogiji Carmen Mola (Dekle, Vijoličasto omrežje in Ciganska nevesta) je detektivka Elena Blanco, ki so jo v založbi Penguin Random House opisali kot "drugačno in samotarsko žensko, ki rada pije grapo, poje karaoke, vozi klasične avtomobile, ima rada seks in terenska vozila".

