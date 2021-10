Le Janševi metli na RTV Slovenija se lahko zdi njegov načrt genialno pretkan

Andrej Grah Whatever

Direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough

© MMC RTV SLO

Prekaljena bralka in bralec mi bosta verjela na besedo, da sem pri svojih častitljivih letih na televizijskem ekranu videla že vse, ampak resnično vse, kar je od osamosvojitve proizvedla nacionalna televizija. Slednji sem kot gledalka dala vse, kar sem ji lahko, ure in ure svoje pozornosti, razmišljanj in pogovorov s prijateljicami, ne nazadnje pa nemara tudi svoj zakon, pred neslavnim koncem dodobra obložen z očitki, da baba zatežena vse večere samo še preždi pred ekranom. S to pravico že kar bolestno zveste gledalke tako za spremembo ne mislim secirati točno določene televizijske vsebine, temveč sem se namenila kibicovati širše. In tako bom pridigala o tesnobi, aknah in strahu pred koncem sveta, ki mi jih vzbuja novi programski načrt nacionalne televizije.