Ježkova nagrada Svetlani Makarovič

Najbolj reprezentativna sodobna pravljičarka v Sloveniji je zaznamovala tudi gledališče

Svetlana Makarovič

© Borut Krajnc

Pesnica, pisateljica in šansonjerka Svetlana Makarovič je 33. dobitnica Ježkove nagrade, ki jo podeljuje RTV Slovenija. Kot piše v utemeljitvi, velja za našo najbolj reprezentativno sodobno pravljičarko, zaznamovala je gledališče, še posebej Lutkovno gledališče Ljubljana, izpostavljeni so tudi njeni šansoni.

Predsednica žirije Jelka Stergel je v utemeljitvi zapisala, da velja Svetlana Makarovič za našo najbolj reprezentativno sodobno pravljičarko, za njena dela ni značilna le literarna intertekstualnost, ampak tudi vsestranskost, saj črpa iz več jezikov, literatur in kultur. V slovensko mladinsko književnost je vnesla številne novosti: izvirne domišljijske prostore, perspektive in zgradbo, subverziven slog in jezikovno izvirnost, karakterizacijo oseb, družbeno kritiko za otroke in redefinicijo. Avtoričina značilnost je tudi pisanje za dvojnega naslovnika - besedilo je namenjeno otroškemu, kontekst odraslemu naslovniku.

Njena bibliografija obsega 1369 bibliografskih enot - člankov, glasbe, e-virov, notnega gradiva, slikovnega gradiva, videoposnetkov in zvočnih knjig. Njena dela odmevajo tudi v tujini, leta 2020 je bila nominirana za nagrado ALMA - Astrid Lindgren Memorial Award.

Zaznamovala je tudi gledališče, še posebej Lutkovno gledališče Ljubljana (LGL). Njena Sapramiška skupaj z Zvezdico Zaspanko Franeta Milčinskega - Ježka in Žogico Marogico Jana Malika velja za eno od treh brezčasnih uspešnic LGL.

Nagrado bodo Svetlani Makarovič podelili v nedeljo, 24. oktobra, v oddaji Vikend paket v neposrednem prenosu ob 17.20 na TV SLO 1.

Lahkotnejšo plat njene poetike predstavljajo nagrajenkini šansoni v njeni avtorski uglasbitvi in izvedbi ter besedila popevk, napisana za druge izvajalce. Literarni in glasbeni kritik Jure Potokar je o njih zapisal: "Zdi se, kot da bi bil šanson za Svetlano Makarovič enako naravno umetniško okolje kot poezija in izjemne pripovedke, ker je lahko v šansonu še bolj igriva in kljubovalna, posmehljiva, duhovita do vseh mogočih človeških zablod, napak in hudobij, ki jih pri nas (pa tudi drugod po svetu) zares ne manjka, skratka do vsega tistega, kar iz nas Slovencev tako uspešno dela Slovenceljne, majhne, samozaverovane in tako prepričane v svoj prav, da nas ne premakne niti štirivprega. In naravno zato, ker ji omogoča, da s svojo poezijo doseže tudi ušesa tistih, ki knjig (sploh pa pesniških zbirk) nikoli ne bi vzeli v roke."

Kot je še zapisal, je treba takoj dodati, da je "uglasbena lahkotnejša poezija" Svetlane Makarovič lahkotna samo na prvi pogled. "V resnici gre v večini primerov za čisto pravo, žlahtno poezijo z razkošnim besednim zakladom, svežimi metaforami in formalno oblikovno spretnostjo, ki jo v takem 'lahkotnem' žanru premorejo le redki."

Ježkovo nagrado podeljuje RTV Slovenija z željo, da bi vzpodbudila izvirne dosežke in nagradila opuse v zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki sledijo žlahtni tradiciji Ježkovega duha. Ob Jelki Stergel so bili člani žirije še Alenka Gotar, Gašper Salobir, Ingrid Kovač Brus, Nejc Jemec, Andraž Pöschl in Vanja Vardjan.

