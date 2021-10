Film tedna: Mož, ki je prodal svojo kožo

Film sooči dva popolnoma različna svetova: sodobno umetnost in begunce

V Kinodvoru bo, 27. oktobra ob 20.30 premiera filma Mož, ki je prodal svojo kožo, v katerem tunizijska režiserka Kaouther Ben Hania z veliko igrivosti, drznosti in trpkega humorja sooči dva popolnoma različna svetova: sodobno umetnost in begunce.

Da bi lahko odpotoval v Evropo in se ponovno združil z ljubeznijo svojega življenja, mlad sirski begunec privoli, da mu slavni in provokativni umetnik na hrbet tetovira podobo šengenske vize in ga tako spremeni v prestižno umetniško delo.

"Zamisel za Moža, ki je prodal svojo kožo se mi je porodila leta 2012: v pariškem Louvru, kjer je imel retrospektivo belgijski umetnik Wim Delvoye in sem videla delo Tim (2006–2008), na fotelju sedečega moškega z umetnikovo tetovažo na hrbtu. Nenavadna in transgresivna podoba me vse odtlej ni zapustila. V filmu se srečata dva svetova: svet sodobne umetnosti in svet beguncev: dva zaprta svetova, v katerih vladajo povsem različni zakoni. Na eni strani imamo elitistični svet, kjer je ključna beseda svoboda, na drugi strani pa svet preživetja, ki je pod vplivom aktualnih dogodkov in kjer življenje zaznamuje odsotnost izbire. Film s soočenjem dveh svetov ponuja razmislek o svobodi. Ko begunec Sam sreča umetnika Jeffreyja, mu ta reče: 'Rodil si se na pravi strani sveta.' Kljub vsem razpravam o enakosti in človekovih pravicah zaradi vse bolj zapletenih zgodovinskih in geopolitičnih okoliščin ljudi neizogibno delimo na dve vrsti: privilegirane in preklete. Film prikazuje faustovsko pogodbo med privilegiranim in prekletim. Ko Sam Ali v odsotnosti izbire privoli, da bo hrbet prodal hudiču, skozi neobičajna vrata vstopi v elitistično in hiperkodirano okolje sodobne umetnosti. Njegov na videz naivni in neizobraženi pogled nam ta svet pokaže iz drugačnega zornega kota, kot nam ga običajno ponuja kulturni establišment," je zapisala režiserka.

Kaouther Ben Hania je diplomirala iz režije v Tuniziji, študij pa nadaljevala na pariški filmski šoli La Fémis in na Sorboni. Njen prejšnji film Lepotica in zveri (Aala Kaf Ifrit) je bil leta 2017 premierno prikazan v uradnem izboru canske sekcije Posebni pogled, kjer je prejel nagrado za najboljši zvok.

FRzM0fECc2I