REJVikend

Izbor dogodkov od petka do nedelje

Za vas smo izbrali dogodke, ki se bodo odvijali konec tedna. Organizatorji zahtevajo upoštevanje PCT pogojev – če se boste odločili za obisk katerega od dogodkov, vam želimo varno zabavo.

Petek, 29. oktober

(21.00): Zorica / LoK4cija: Sukanica (Bossu + Carlos Carrot)

Sobota, 30. oktober

(20.00): Pritličje Ljubljana: Pritličje x All Around The House (DJ Jack´O, Mátyás, Sora)

(22.00): Klub K4 Ljubljana: K4 Roza (Zorica: Cabaret Tiffany: Haunted House; Klet: Mali oder: Elektro/techno (Dvidevat, Tritch, RSN; Veliki oder: Pop/hyperpop/house (Protein, Duki) + nastopi kraljic preobleke: Eric Dagger, Patricia Vulva, Paradoxa, Jenna Dick; VJ: Periklea)

Nedelja, 31. oktober

(20.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Bright Side Of The 80′s: Ples v maskah (Torulsson)

(21.00): Cvetličarna Ljubljana: RNB Reunion ∣ Halloween (DJ Sonix, DJ Sami Biye, DJ Sheko)

(22.00): Klub K4 Ljubljana: Just A Halloween Dance (Mali oder: Disco Durum, DEN7EL, VJ: cute agression; Veliki oder: Von Meister, Elovetric, Dulash der DJ, VJ: 5237)

