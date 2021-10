Film tedna: Fabian ali Ko gre vse k vragu

Priredba avantgardnega romana Ericha Kästnerja iz leta 1931

Od 2. do 9. novembra bodo v ljubljanskem Kinodvoru predvajali film Fabian ali Ko gre vse k vragu v režiji Dominika Grafa. Gre za delno priredbo avtobiografskega avantgardnega romana Ericha Kästnerja iz leta 1931, ki so ga nacisti prepovedali in sežgali, v romantično melodramo, prežeto s tesnobo in razočaranjem mladih v politično vse bolj polariziranem svetu.

Film se odvija v Berlinu leta 1931. Jakob Fabian podnevi dela v oglaševalskem oddelku tovarne cigaret, ponoči pa z bogatim prijateljem Labudejem blodi po barih, bordelih in umetniških ateljejih. Medtem ko Labude sanja o revolucionarnem razrednem boju, Fabian z distanco, ironijo in fatalizmom opazuje vse bolj razdeljeno družbo. Ko spozna Cornelio, v njegovo življenje za trenutek posije žarek upanja. Zaljubi se. Toda kmalu tudi sam postane žrtev velikega vala odpuščanj, Cornelia pa se vda staremu filmskemu mogotcu, ki ji obljublja igralsko kariero. A ni le Fabianov svet tisti, ki drvi proti prepadu …

Roman Ericha Kästnerja je pod naslovom Fabian. Die Geschichte eines Moralisten prvič izšel leta 1931. Kästner je moral pod pritiskom založnika pristati na skrajšanje in spremembe ter se odpovedati prvotnemu naslovu Der Gang vor die Hunde. Šele leta 2013 je besedilo izšlo v rekonstruirani izvirni različici in z naslovom, ki si ga je zamislil pisatelj.

V slovenščino je bila prevedena le cenzurirana različica romana: leta 1980 jo je pod naslovom Fabian: pripoved o moralistu izdala mariborska založba Obzorja. Ericha Kästnerja sicer poznamo predvsem kot avtorja priljubljenih mladinskih knjig, kot so Emil in detektivi, Pikica in Tonček ter Leteča učilnica. Fabian ali Ko gre vse k vragu je druga filmska priredba Kästnerjevega romana; prvo je leta 1980 posnel nemški režiser Wolf Gremm.

yx-qwUIeNaM