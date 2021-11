Je mogoče najti lepoto življenja v trenutku, ki je zaznamovan z razkrojem vrednot?

Fotografska razstava enega najvidnejših slovenskih fotografov srednje generacije

DK: Hommage à Maljevič

V Mali galeriji Cankarjevega doma Ljubljana bo od 3. novembra do 12. decembra na ogled fotografska razstava DK: Preostanki. DK je eden najvidnejših slovenskih fotografov srednje generacije. V svoji dolgoletni fotografski praksi se, ne glede na dano temo posameznih serij, posveča predvsem konceptu pogleda in vrzeli med dejanjem opazovanja ter dejanskega videnja.

Tokrat se predstavlja s premierno razstavo serije fotografij z naslovom "Preostanki". Ta je rezultat večletnega raziskovanje horizonta percepcije, ki ga je pripeljala do prevpraševanja, kaj podobi dodeli vrednost in kako gledalec pristopa k razumevanju podobe.

"V Preostankih preizprašujem, kaj vse je lahko podoba. Ali lahko neko pomensko podobo, morda celo lepoto, najdemo v zavrženih preostankih nečesa, kar je bilo nekoč namenjeno kot nosilec podobe? Posledično preizprašujem, ali je mogoče najti pomen in morda celo lepoto življenja v današnjem sodobnem trenutku, ki je zaznamovan z razkrojem vrednot ter sistemov in podsistemov, torej nosilcev tistega, čemur smo rekli človeštvo, človeška družba," je zapisal avtor.

DK

Skladno s sodobnim trenutkom pa DK pomena ne išče v prikazu vidnega in oprijemljivega, temveč v marginalnem in spregledanem. Kajti živimo čas, ko je življenje večinoma spregledano in odrinjeno na margino izpraznjenih procesov našega večno sodobnega trenutka.

DK (1970) je magistriral na sloviti fotografski šoli (FPS) v Münchenu. Že več kot trideset let deluje kot član umetniško-kulturnega produkcijskega kolektiva Strip Core. S svojim delom se odziva na aktualna družbeno-politična in kulturna vprašanja ter s kreativno metodo, osnovano na umetniškem raziskovanju, podaja ambivalentne, a pronicljive vizualne metafore duha časa.

DK je svoje delo nedavno predstavil na fotografskem sejmu Photo Basel, v dunajski Fotogalerie in na obsežni rastavi Scotoma v ljubljanski Galeriji Jakopič. Njegovo delo je bilo predstavljeno v mednarodnem prostoru in objavljeno v mnogih publikacijah ter dveh monografijah.