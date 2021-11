»Gledališče stoji in pade z igralci«

Boj za oblast v disfunkcionalni ameriški družini

Avgust v okrožju Osage

© Peter Giodani / MGL

V Mestnem gledališču ljubljanskem (MGL) bo v četrtek premiera predstave ameriškega avtorja Tracyja Lettsa z naslovom Avgust v okrožju Osage. Dramo, ki z več referencami na gledališka dela velikih dramatikov in ameriška literarna dela slika disfunkcionalno družino več generacij ter boj njenih članov za oblast znotraj nje, je režiral Janusz Kica.

Dramskemu besedilu, ki ga je v slovenščino prevedla Tina Mahkota, se pozna, da ga je spisal dramatik, ki je tudi igralec, je na novinarski konferenci povedal poljski režiser, ki sam igralcem pripisuje pomembno vlogo. "Gledališče stoji in pade z igralci," je prepričan poljski režiser.

Čeprav je tema predstave vsem poznana, saj smo vsi vpeti v družinske odnose, je igra za igralce naporna, je povedal. V tragikomični predstavi, ki je obenem duhovita in mračna, je veliko egoizma, zlobe, hrepenenja po drugem," je pojasnil Kica, ki je za MGL nedavno režiral Češnjev vrt Čehova.

Tudi dramaturginja Petra Pogorevc je poudarila, da je avtor besedila tudi igralec, zaradi česar so v dramsko besedilo izvedli le malo posegov. Čeprav je tekst zelo obsežen, saj predstava traja skoraj tri ure, "deluje zelo živo in sočno", je pojasnila dramaturginja. Opozorila je še na številne aluzije na dela velikih dramatikov na temo razbolelih družinskih odnosov, od Shakespearovega kralja Leara do Treh sester Čehova. V besedilu odmeva tudi poezija zlasti ameriških pesnikov, kot sta Emily Dickinson in T.S. Eliot.

Zgodba predstave, ki je direktorica in umetniška vodja MGL Barbara Hieng Samobor ni želela razkriti, se odvija v hiši, zaznamovani z estetiko 70. let, v kateri se zaradi nenadnega izginotja očeta Beverlyja okrog matere Violet zberejo njune tri hčerke, njihovi partnerji in otroci ter drugi člani družine.

Mamo Violet uprizarja Judita Zidar, ki je povedala, da se je silno razveselila vloge, ki je sicer težka, a ji sicer ne bi bila v izziv, v čevlje hčerk pa so vstopile Jana Zupančič, Tina Potočnik Vrhovnik in Tjaša Železnik. V predstavi igrajo še Boris Kerč, Gregor Gruden, Klara Kuk, Nataša Tič Ralijan, Alojz Svete k.g., Jernej Gašperin v alternaciji s Filipom Samoborjem, Diana Kolenc (AGRFT), Gaber K. Trseglav in Tomo Tomšič. Scenografka je Karin Fritz, kostumografka Bjanka Adžić Ursulov, za glasbo je poskrbela Darja Hlavka Godina.