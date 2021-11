Programski direktor upa, da bodo Liffe v hibridni obliki pripeljali do konca

Zaradi poslabšanja zdravstvenih razmer bodo dvorane polovično zasedene, zagotovili so dodatne projekcije, več filmov bo dostopnih na spletu

Simon Popek, programski direktor festivala Liffe

© Borut Peterlin

Ljubljanski mednarodni filmski festival (Liffe) je v 32. izdaji hibriden. Po besedah programskega direktorja Simona Popka bodo vse filme prikazali v kinodvoranah, poskrbeli pa so tudi za to, da bo večje število filmov dosegljivo na spletu. Kot je pred nocojšnjim odprtjem povedal za STA, upa, da ga bodo lahko v tej obliki pripeljali do konca.

Festival bo v Cankarjevem domu odprla projekcija filma Pravi moški režiserke Marie Schrader, program pa obsega 79 celovečernih in 16 kratkih filmov.

Zaradi poslabšanja zdravstvenih razmer bodo dvorane polovično zasedene, zagotovili so dodatne projekcije, več filmov bo dostopnih na spletu. Po Popkovih besedah so zagotovili po dve dodatni projekciji za filma Vzporedni materi režiserja Pedra Almodovarja in Francoska depeša režiserja Wesa Andersona ter dodatno projekcijo za film Inventura režiserja Darka Sinka.

V predprodaji je bilo sicer največ zanimanja za filme v programu Predpremiere - Benedetto Paula Verhoevena, Junaka Asgharja Farhadija, film Spencer v režiji Pabla Larraina ter filma Nesrečni fuk ali Nori pornič, ki ga je režiral Radu Jude, in Drive my Car, katerega režijo podpisuje Ryusuke Hamaguchi.

Kot je še povedal Popek, kljub rezu, ki ga je povzročila epidemija covida-19, zanimanje za film je. Tudi jesenske projekcije v CD so beležile dober obisk, zato ga navdaja optimizem. Meni, da so ljudje siti televizijskih zaslonov. Ob tem dodaja, da je seveda še "čutiti neko rezervo", predvsem mogoče pri starejši populaciji.

Vstopnic za Liffe je bilo sicer po njegovih besedah v predprodaji letos prodanih nekoliko manj, kot je bilo običajno v letih pred epidemijo, ko jih je bilo v predprodaji prodanih 60 odstotkov. Meni, da se bodo ljudje za nakup vstopnic letos glede na negotovo situacijo odločali v zadnjem hipu. V petek se bo ponovno sestala vlada in odločala, kako naprej in morda bodo lahko v kinodvoranah izpeljali le polovico festivala, je razmišljal Popek in dodal, da se bodo zaradi takšne situacije ljudje verjetno za nakup odločali tik pred zdajci.

Seveda lahko tako ostanejo tudi praznih rok, če bi denimo želeli videti katerega od filmov, za katerega vlada več zanimanja, opozarja Popek in dodaja, da je v primeru odpadlih projekcij logistika jasna, poleg tega je vstopnice mogoče tudi zamenjati.

Liffe bo sicer do 21. novembra potekal na ustaljenih lokacijah v Ljubljani, Mariboru, Celju in Novem mestu. Program bo v celot potekal v kinodvoranah, zaradi novih ukrepov in ker želijo Liffove filme približati čim širšemu občinstvu, bodo organizatorji preko videa na zahtevo namesto napovedanih 16 celovečercev ponudili 44 filmov.

Kot so sporočili s Telekoma Slovenije, ki je dolgoletni glavni pokrovitelj festivala, bodo omenjeni filmi na voljo tudi naročnikom njihove televizije. Naročniki lahko do 21 filmov letošnjega Liffa dostopajo v videoteki DKino, in sicer v kategoriji LIFFE 2021, v prihodnjih dneh pa bo dodanih še 23 filmov. Cena za ogled filma tako prek spletne strani Liffe kot v videoteki Telekoma Slovenije je devet evrov.

Kot je še povedal Popek, bo Liffe v danih razmerah skušal potekati kar se da normalno z vsemi spremljevalnimi dogodki, ki jih je v danih pogojih mogoče izpeljati. Nekatere bodo tudi preselili na splet, ob tem, pa upajo, da bodo festival v hibridnem formatu pripeljali do konca.

Za nagrado vodomec se letos poteguje deset filmov, med njimi že omenjeni Sinkov celovečerec Inventura, tragikomedijo o človeku, ki spozna, da je imel o svojem življenju napačne predstave, ter mednarodno uspešni slovenski manjšinski koprodukciji Morena v režiji Antonete Alamat Kusijanović ter Telesce Laure Samani.

Fokus festivala bo na kinematografiji Gruzije, festivalska retrospektiva Prepovedane ženske bo predstavila filme, ki so bili podvrženi cenzuri, s štirimi filmi pa se bodo poklonili preminulemu francoskemu igralcu Jeanu-Paulu Belmondu.

pA7zAg7_Lxo