Nekaj velikega, neznanega, neraziskanega in zatorej strašnega in nevarnega

Pixxelpoint, festival na presečišču umetnosti, znanosti in tehnologije, tokrat o fenomenu gozda

Daryna Fes: Krogle, 2021

Nova Gorica bo od 11. do 18. novembra ponovno v znamenju Pixxelpointa. 22. mednarodnega festivala sodobnih umetniških praks. Festival, ki izhaja iz vizualne kulture elektronskih medijev, si je za cilj zadal tako razvijanje in boljše razumevanje razsežnosti digitalnih svetov ter digitaliziranja stvarnega sveta okoli nas, skupaj z njegovo predstavitvijo in popularizacijo, kot vzpodbujanje teoretskega, kritičnega diskurza in refleksije o intermedijski umetnosti.

Vendar je prvotni namen festivala, ki si je za cilj zadal približati informacijske tehnologije širšemu občinstvu in obenem seznaniti predvsem mlajše generacije z drugačnimi možnostmi uporabe novih medijev, daleč presegel svoje okvire in prerasel v festival sodobnih umetniških praks, ki deluje na presečišču umetnosti, znanosti in tehnologije.

Predvsem v zadnjih nekaj letih se je zato festival pogumno lotil zahtevnega predstavljanja vrhunskih intermedijskih umetnikov, ki s svojimi deli premikajo meje in razumevanje vloge sodobnih umetniških praks.

Kot festival sodobnih umetniških praks, Pixxelpoint odpira vrata številnim mednarodnim umetnikom, ki so specializirani za nove medije ali eksperimentirajo z njimi v okviru tradicionalnih umetniških praks. Letos bo na festivalu sodelovalo 11 umetnikov ali umetniških skupin. Večina med njimi prihaja tokrat iz Slovenije, iz tujine pa iz Rusije, Ukrajine in Koreje.

Olena Kasperovych

Tokratna edicija z naslovom Globoki globoki gozd / Deep deep forest je povabila umetnike, da odkrijejo fenomen gozda. Razmišljanje o tem fenomenu, ki nas popelje v "neznano", se nanaša na področja, na katerih do sedaj še nismo bili, in na znanje, ki še vedno čaka, da ga razkrijemo. Z uporabo novih metod in pristopov, bo tokratni festival načel tudi pomembna vprašanja, ki zadevajo ekološko problematiko, družbeno in osebno odgovornost ter vsesplošno angažiranost na svetovni ravni.

Kuratorka letošnjega festivala je Olena Kasperovych iz Ukrajine, sicer kustosinja v Harkovu. Za temo letošnjega festivala je izbrala gozd. "Po Carlu Jungu je arhetip gozda pravzaprav prototip nezavednega, ki je že samo po sebi globoko, nedosegljivo in nedoumljivo. Gozd kot nekaj velikega, neznanega, neraziskanega in zatorej strašnega in nevarnega, nekaj podzavestno agresivnega, kraj, kjer že od pradavnine prebivajo naši demoni in strahovi, ki so zapisani v naš kolektivni spomin," je povedala na predstavitvi festivala.

BridA / Tom Kerševan, Sendi Mango in Jurij Pavlica: Plantportation, 2019

V Mestni galeriji Nova Gorica bo 11. novembra od 19.ure dalje na ogled rasztava Ogled razstave Globoki globoki gozd, na kateri se bodo predstavili: Lavoslava Benčić, BridA/Tom Kerševan, Sendi Mango, Jurij Pavlica, Ilya Dolgov, fantastic little splash, Lera Malchenko & Oleksandr Hants, Daryna Fes, Gijeong Goo, PLATEAURESIDUE - Eva Pavlič Seifert × Aljaž Celarc in Robertina Šebjanič. Ob 2o. uri bo v Mali dvorani kulturnega doma Nova Gorica sledila uradna otvoritev festivala Pixxelpoint, na kateri se bo predstavil Zergon z avdio improvizacijo v živo, pri kateri uporablja različne modularne sintisajzerje (Buchla in Eurorack), efekte in posnetke z lokacij, s katerimi ustvarja imersivno, razvijajočo, prostorsko in poglobljeno atmosfero.

Del programa bodo letos namenili otrokom, nekj pa bo tudi predavanj. V primeru slabšanja razmer zaradi okužb z novim koronavirusom bodo lahko dogajanje preselili na splet.