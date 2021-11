Film tedna: Benedetta

Resnična zgodba o lezbičnem razmerju dveh italijanskih nun v 17. stoletju

Na festivalu Liffe bo 17. in 19. novembra na ogled film Benedetta, navdihnjen z resničnim življenjem lezbične opatinje Benedette Carlini. Gre za razburljivo pripoved o veri, oblasti in seksu v renesančni Italiji. Zgodbo o lezbičnem razmerju dveh italijanskih nun v 17. stoletju, ki je v Cannesu požela stoječe ovacije, nasprotniki pa so jo označili za "bogokletno" in "pornografsko", je posnel vedno provokativni Paul Verhoeven

Toskana, 17. stoletje. Med revnim kmečkim prebivalstvom pustoši kuga. Številni starši edino rešitev za lepše življenje svojih otrok vidijo v katoliških samostanih. Benedetta je v teatinski samostan vstopila že kot mlado dekle. Njeno življenje se spremeni nekaj let pozneje, ko med nune sprejmejo revno, a lepo Bartolomeo. Odnos med dekletoma se kmalu poglobi daleč onkraj pravil strogega samostana. Na Benedettinem telesu se neke noči pojavijo stigme, kar privabi pozornost cerkvenih veljakov. Je Kristusove rane res mogoče pripisati čudežu ali pa gre zgolj za skrbno premišljeno prevaro? V nekdaj mirnem samostanu se začne hud boj za položaje moči, ki bi prej uslužnima mladenkama prinesel privilegij svobodnejšega življenja.

"Motiviralo me je dejstvo, da je bila Benedetta ženska iz 17. stoletja, ki si je pridobila veliko moč, tako v teatinskem samostanu kot v svojem mestu Pescia. Znana je bila kot svetnica in kot opatinja. Na položaj moči se je povzpela z nadarjenostjo, videnji, manipulacijami, lažmi in ustvarjalnostjo. A ne glede na način: uspelo ji je v družbi in dobi, ki so jima vladali moški. Ženske niso imele vrednosti, razen kot sredstvo za spolno potešitev moških in razmnoževanje. Bile so povsem brez moči.

"Filma nisem posnel z namenom, da bi napadel katoliško vero ali katerikoli drug verski sistem. Verjamem pa, da smo ljudje v bistvu živali. Imamo telo in imamo nagone. Benedetta se ne upre klicu svojega telesa – le zakaj bi se? To bi bilo neumno. Ljudje smo v osnovi primati. Adam in Eva, jabolko, kača, drevo spoznanja dobrega in hudega – nič od tega ni nikoli obstajalo! Mislim, da sta znanje in učenje dobri stvari. Znanost govori resnico, legende pa pripovedujejo zgodbe," je zapisal režiser.

n-31QJXV3iA