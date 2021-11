Frankfurt po Frankfurtu

V knjigarni Konzorcij v Ljubljani je na ogled okoli 4000 izbranih tujih strokovnih knjig preteklega leta in nagrajenih leposlovnih del

V knjigarni Konzorcij v Ljubljani je do 20. novembra na ogled 35. prodajna razstava Frankfurt po Frankfurtu. Predstavljenih je okoli 4000 izbranih tujih strokovnih knjig preteklega leta in nagrajenih leposlovnih del. Letošnja naslovna tema je Znanost med knjigami, ki jo bodo naslavljala tudi štiri predavanja, ki jim bo mogoče prisluhniti prek spleta.

Na razstavi Frankfurt po Frankfurtu, ki vsakič v ospredje postavi knjige s področja družboslovja, naravoslovja, humanistike in umetnosti ter odmevnejša leposlovna dela, ki so zaznamovala preteklo leto, bo letos predstavljenih 300 založnikov iz Anglije, ZDA, Italije, Nemčije, Francije, Španije, Rusije, Hrvaške in Srbije, so sporočili iz Mladinske knjige.

Med strokovnimi deli bo največ knjig vrhunskih mednarodnih strokovnjakov s področja naravoslovja in družboslovja. Zastopane bodo vse največje svetovne založbe ter založbe najpomembnejših univerz ter inštitutov.

Predstavljeni so nagrajenci in finalisti najpomembnejših evropskih literarnih nagrad, med njimi bookerjev nagrajenec Damon Galgut z romanom The Promise, prejemnik mednarodnega bookerja David Diop s knjigo At Night All Blood is Black in Pulitzerjeva nagrajenka Louise Erdrich z romanom The Night Watchman.

Poleg romanov v angleščini, nemščini, italijanščini, španščini, francoščini, ruščini, hrvaščini in srbščini bodo razstavljena še dela slovenskih avtorjev, ki so v preteklem letu izšla v tujih jezikih.

Največ razstavljenih priročnikov tudi letos prihaja s področja kulinarike, osebne rasti in duhovnosti, zdravja in športa svetovno znanih založnikov. Na svoj račun bodo prišli tudi ljubitelji umetnosti, za katere bodo na voljo knjige s področij slikarstva, oblikovanja, arhitekture, filma, fotografije in glasbe.

Letošnji Frankfurt po Frankfurtu bodo nadgradili s štirimi predavanji oziroma pogovori, ki so jih pripravili v sodelovanju z društvom Znanost na cesti. Na voljo bodo na Youtube kanalu in Facebook profilu Mladinske knjige.

Na prvem pogovoru, ki ga bo vodil Iztok Konc, bosta nevrologinja Milica Kramberger in klinični psiholog Tristan Rigler spregovorila o delovanje možganov po obolenju s SARS-CoV-2m. Na pogovoru Ustvarjanje v času pandemije, ki ga bo vodila Renata Dacinger, bodo sodelovali dopisnik RTV v Rimu in avtor knjige Karantena Janko Petrovec, filozof in avtor knjige Karantenozofija Tomaž Grušovnik ter pisatelj in avtor knjige Virus Tadej Golob.

Sledila bosta še pogovora Plan B: Podnebne spremembe in možni odgovori nanje, kjer bodo ob Renati Dacinger sodelovali raziskovalec na področju okoljevarstva Griša Močnik, novinar in avtor knjige Plan B, Boštjan Videmšek ter okoljevarstvenik Jonas Sonnenschine - in Tu se ne bo nikoli več šivalo. Na pogovoru ob knjigi antropologinje Nine Vodopivec bo govora o propadu tekstilne industrije v Sloveniji na primeru Mure. Z avtorico se bo pogovarjala Katarina Modic.

