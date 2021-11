Ukrepi vzeli tudi knjižni sejem

Izvedba Slovenskega knjižnega sejma v živo dokončno odpovedana

Upravni odbor 37. slovenskega knjižnega sejma (SKS) se je po temeljitem preigravanju vseh možnosti, da bi po petkovi spremembi vladnega odloka o preprečevanju nalezljivih bolezni sejem vendarle potekal v živo, dokončno odločil za spletno izvedbo. Zaradi lokacije sejma in njegove narave namreč organizatorji pogojem odloka ne morejo zadostiti.

Predsednik upravnega odbora SKS Miha Kovač je v sporočilu za javnost spomnil, da je odlok vlade RS o preprečevanju nalezljivih bolezni iz dne 5. novembra prepovedal javne prireditve, tudi sejemske dejavnosti in kongrese. Upravni odbor se je tako 10. novembra odločil, da bo izvedba SKS v živo odpovedana.

Dva dni zatem pa je sprememba odloka sejemsko dejavnost pod določenimi pogoji ponovno dopustila. To je organizatorje sejma po zapisu Kovača postavilo pred nenavaden izziv in ponovno sprejemanje odločitve ali sejem izvesti v živo ali le preko spleta. A so se organizatorji po temeljitem preigravanju vseh možnosti in po natančni proučitvi sprememb odloka na koncu odločili, da bodo sejem izpeljali le v spletni različici "v skrbi za zdravje in dobrobit obiskovalcev sejma ter vseh njegovih deležnikov in v želji po doslednem spoštovanju odloka vlade RS o preprečevanju nalezljivih bolezni".

Miha Kovač,

predsednik upravnega odbora SKS

"Upravni odbor namreč ugotavlja, da je na sejmu zaradi narave sejemskega prostora in velikosti stojnic nemogoče zagotoviti potrebno razdaljo med posamezniki, kot tudi enosmerno gibanje. Oboje bi otežilo sproščen ogled sejma obiskovalcev in delo založnikov na stojnicah. Ob tem dinamika okužb in vladnih ukrepov ne daje jamstva o morebitnih nadaljnjih spremembah odlokov in ne jamči zagotove izvedbe v živo, zato želijo organizatorji z dokončno odpovedjo med drugim preprečiti dodatno materialno škodo, ki bi ob morebitni ponovni odpovedi sejma v živo nastala za razstavljavce," je pojasnil Kovač.

Dodatni razlog za odpoved izvedbe v živo je po Kovačevem mnenju tudi poziv številnih deležnikov v panogi, med drugim tudi Društva slovenskih založnikov, da sejem zaradi epidemiološke slike odpovedo.

Vsi ljubitelji knjig in branja pa po Kovačevih zagotovilih za sejemske aktivnosti in pester program ter aktualne ponudbe založnikov ne bodo prikrajšani. Organizatorji vabijo na spletni sejem, ki se - z množico zanimivih dogodkov - začenja v ponedeljek, 22. novembra, in se zaključuje v nedeljo, 5. decembra.