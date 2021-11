Dokumentarna serija o skupini The Beatles

Na pretočni platformi Disney+ bo serija na ogled 25., 26. in 27. novembra

The Beatles

© Flickr

Režiser Peter Jackson je posnel dokumentarno serijo o legendarni britanski skupini The Beatles, ki bo preko kanala Disney+ na ogled od 25. novembra, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Jackson je dejal, da se je ob ustvarjanju filma "počutil kot muha na steni studia", po napovedi, pa naj bi bila zgodba o skupini podana "brez filtrov".

Jackson je po pisanju Anse serijo The Beatles: Get Back ustvarjal "brez filtrov", na voljo pa mu je bil izreden material. Po napovedi bodo gledalci v seriji spoznali Paula McCartneyja, Johna Lennona, Ringa Starra in Georga Harrisona skozi glasbo, prijateljske odnose, zabavne trenutke, pa tudi v krizi.

"Veliko bolje razumeš dinamike med njimi in to, kako so se soočali s težavami. Zanimivo je in privlačno. Še bolj se zaveš, da je šlo za navadne, dobre fante iz Liverpoola, ki so si bili med seboj zelo različni. Sedaj jih še bolj cenim," je izjavil režiser.

Serija je nastala na podlagi 60 ur video materiala, ki ga je v 21 dneh posnel Michael Lindsay-Hogg, pa tudi iz 150 ur doslej neobjavljenih avdio posnetkov, od katerih je bila večina več kot 50 let javnosti nedostopna.

V seriji bodo predstavljene tako legendarne Get Back Sessions, za katere so se člani skupine leta 1969 ponovno združili v Londonu, da bi v dveh tednih posneli nov album, njihov ikoničen zadnji nastop na strehi zgradbe, v kateri je imel prostore Studio Apple, ki bo prvič prikazan v celoti, pa tudi izid albuma Let It Be leta 1970, mesec za tem, ko se je skupina uradno že razšla.

Novozelandski režiser je prvi, ki mu je bil omogočen dostop do tega materiala. Še pred premiero serije pa se je Jackson pohvalil, da Paul McCartney in Ringo Starr ob ogledu njegovega dela nista imela nobenih pripomb.

Na pretočni platformi Disney+ bo serija na ogled 25., 26. in 27. novembra, je še pisala Ansa.

3S4PYfwuMQs

Auta2lagtw4