POP TV in RTV Slovenija sta opravili tisto, česar slovenski politiki ne znajo

Nagovor narodu

Maja Sodja (POP TV) in Erika Žnidaršič (TV Slovenija) v skupni oddaji Skupaj naprej

© TV SLO, POP TV

V teh dneh se pojavlja veliko analiz, zakaj gre Vzhodni Evropi in Balkanu tako slabo od rok spopad z epidemijo. Malo je kriv socializem, zaradi katerega da nimamo vere v družbo in državo, malo je kriv kapitalizem, zaradi katerega nimamo vere v družbo in državo, malo je kriv tisočletni zaostanek, zaradi katerega da nimamo vere v družbo in državo … A morda so stvari še preprostejše. Morda samo ne razumemo pomena komunikacije. No, še huje, ne znamo komunicirati. Kar je lahko posledica vsega naštetega, ni pa opravičilo. Če smo se naučili voziti dobre avtomobile, kupovati delnice in guči majice in najkice, bi se lahko tudi tega.