Arctic Monkeys prihodnje leto na Hrvaškem

Britanska indie rock skupina bo 16. avgusta nastopila v Pulju

Arctic Monkeys na odru

© RTP / Flickr

Britanska indie rock skupina Arctic Monkeys je potrdila, da se bo med turnejo prihodnje poletje ustavila tudi v Pulju. V starodavni puljski areni bo nastopila 16. avgusta, je napovedala zasedba iz Sheffielda prek svojih spletnih kanalov. Pred koncertom na Hrvaškem bo igrala v Turčiji in Bolgariji, nato pa še na Češkem.

Arctic Monkeys se bodo avgusta prihodnje leto vrnili na odre prvič po turneji Tranquility Base Hotel & Casino, ki so jo sklenili leta 2019, so v napovedi zapisali organizatorji koncerta v Pulju. Kot so poudarili, so člani skupine s svojimi duhovitimi besedili in tršo glasbeno energijo postali ena najvidnejših sodobnih rockovskih skupin na svetu.

Njihov prvi album Whatever People Say I Am, That's What I'm Not iz leta 2006 velja za album, ki se je najhitreje prodal v zgodovini britanske sodobne glasbe. Za svoje ustvarjanje so prejeli tudi sedem prestižnih britanskih glasbenih nagrad brit.

Preden se bodo ustavili na poletnem odru puljske arene, bodo avgusta 2022 dvakrat igrali v Istanbulu v Turčiji ter v Burgasu v Bolgariji, potem pa tudi v Pragi na Češkem.

Organizatorji so napovedali, da bodo vstopnice za puljski koncert v prodaji od 24. novembra.

