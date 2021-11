Film tedna: Morena

Družinska psihološka drama, v kateri odraščajoče dekle kljubuje očetovemu zatiranju ter seže po delčku prepovedane strasti in svobode

V Kinodvoru bo od 22. novembra na ogled film Morena v režiji Antonete Alamat Kusijanović, ki je prejel prestižno nagrado zlata kamera za najboljši prvenec v Cannesu. Družinska psihološka drama, v kateri odraščajoče dekle kljubuje očetovemu zatiranju ter seže po delčku prepovedane strasti in svobode, je bila posneta na Hvaru, Kornatih in Koločepu.

Šestnajstletna Julija živi z gospodovalnim očetom in mlado materjo na odmaknjenem hrvaškem otoku. Dneve preživlja med potapljanjem, lovom na morene ter opazovanjem turistov, ki se zabavajo v bližnjem zalivu. Enolično življenje najstnice razburka prihod bogatega in očarljivega Javierja, stare ljubezni Julijine mame, ki se na otoku znajde zaradi poslovnih pogovorov z njenim očetom. Med Julijo in Javierjem se razvije obojestranska naklonjenost, čeprav ni povsem jasno, ali gre pri tem za Julijino iskanje očetovskega lika, za upor proti strogosti in nadzorujočemu vedenju njenega očeta ali pa za spontano romantično navdušenje

"V filmu Morena sem hotela raziskati napetosti, ki jih v družini izzove prihod tujca, ki v mladi Juliji prebudi željo, da se sooči z omejitvami patriarhalne miselnosti, ki jo je sprejemala vse življenje. Zgodba je umeščena med bele skale, v surovo naravo, ki potencira čustva. Liki so – brez sence, brez hlada – izpostavljeni morju, soncu in kamnu. Gorijo v strasti in besu. To je prostor močnih telesnih občutkov, ki se neizbežno stapljajo z duševnimi," je zapisala režiserka.

Antoneta Alamat Kusijanović se je rodila v Dubrovniku, zaključila študij produkcije na Akademiji dramskih umetnosti v Zagrebu in diplomirala iz režije na Univerzi Columbia v New Yorku. Njen kratki film V modrino je prejel nominacijo za študentskega oskarja ter bil nagrajen na Berlinalu, v Sarajevu, v Oberhausnu ter na festivalu Premiers Plans v Angersu.

