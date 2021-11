Portreti žrtev covida-19

Rafael Lozano-Hemmer v Razpoki v peščeni uri združuje peščene portrete žrtev covida-19

V Muzeju Brooklyn je na ogled instalacija mehiško-kanadskega umetnika Rafaela Lozano-Hemmerja z naslovom Razpoka v peščeni uri, spomenik covida-19 v teku (A Crack in the Hourglass, An Ongoing covid-19 Memorial). Združuje peščene portrete žrtev covida-19 in bo na ogled do 26. junija 2022.

Kako se lahko spominjamo in si predstavljamo izjemno izgubo življenj zaradi covida-19 ob tem, ko bolezen še vedno pustoši po svetu? V Ciudad de Mexicu rojeni umetnik se v pričujočem delu na čas pandemije in zaustavljene obrede žalovanja odziva s participatornim antipomnikom, piše na spletni strani muzeja.

Ljudi je povabil, da na spletno stran www.acrackinthehourglass.net posredujejo fotografije svojih bližnjih, ki so jih izgubili po okužbi s covidom-19, in jim dodajo posvetilo. Nato lahko spremljajo, kako robotski risalnik na črno podlago nalaga zrnca peska in z njimi poustvari portret. Ko je ta končan, se počasi sesuje, iz peščenih zrnc pa nato robotski risalnik poustvari nov portret. Celoten postopek je arhiviran na spletni strani, kjer se oblikuje neomejeno število spomenikov, s čimer je poudarjena kolektivna in trajajoča narava pandemije, piše na spletni strani muzeja.

Projekt je nastal leta 2020 v sodelovanju z Museo Universitario Arte Contemporaneo v Ciudad de Mexico. Predstavitev v Muzeju Brooklyn je prva predstavitev projekta v živo, in sicer v New Yorku, mestu z največjim številom smrti, povezanih s covidom-19 v ZDA, še piše na spletni strani muzeja.