Minister Simoniti mora nemudoma odstopiti

Obnašanje ministra Vaska Simonitija na sejah parlamentarnega odbora za kulturo in njegovo navijanje za povsem nepotreben muzej slovenske osamosvojitve niso samo farsa in norčevanje, ampak tudi ščuvanje in neposredna javna nevarnost

Vasko Simoniti

© Borut Peterlin

Odstop ravnatelja SNG Drama Igorja Samoborja kaže brati v širšem kontekstu nezaslišanega lomastenja po (živi) kulturi in umetnosti. Čista iluzija je namreč, da se minister Simoniti loteva zgolj najšibkejših (nevladnega sektorja; samozaposlenih; pogodbenih delavk, delavcev). Potem ko so bili ihtavo zamenjani vodilni kadri v Moderni galeriji, Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, Muzeju novejše zgodovine, Narodnem muzeju, Javni agenciji za knjigo in drugod, je odstop ravnatelja SNG Drama precej pričakovano dejanje v nizu, pa čeprav gre pri tem za specifičen in nemogoč položaj dotrajane gledališke stavbe in ljudi v njej.

Srčno upamo, da se usuje plaz in da zdaj dejansko javno spregovori in situaciji ustrezno in odločno odreagira čim več zaposlenih v kulturi in blizu nje, v institucijah, na svobodi, med zainteresiranim občinstvom; ni pomembno!

Vnovič apeliramo na takojšnjo aktivacijo skupnosti. Ideološki boj, kakor ga izvaja trenutna oblast, ima v (živi) kulturi in umetnosti neslutene in zelo hitre učinke: Ne odpomore mu nikakršno oslanjanje na »kulturne« vrednote »od prej«. Zdi se, da se je zadev treba polotiti od korena in dodobra prečesati »sceno«. Ostra in široka javna razprava bi bila pri tem nujna, a to je še najmanj, kar pričakujemo. Delovanje v kulturi ni nemogoče le v nevarnih stavbah, pač pa tudi med nevarnimi ljudmi.

Ideološki boj, kakor ga izvaja trenutna oblast, ima v (živi) kulturi in umetnosti neslutene in zelo hitre učinke: Ne odpomore mu nikakršno oslanjanje na »kulturne« vrednote »od prej«.

SNG Drama je historično vajeno delovanja v najtežjih razmerah. Navsezadnje to dokazuje že dolgotrajen boj za osamosvojitev od Nemškega deželnega gledališča. In kakor je to gledališče na terenu, v partizanih, preživelo čas fašistične in nacistične okupacije, tako bo nemoteno delovalo tudi zdaj. Toda dotrajana stavba, ki ogroža zdravje in življenje tako nastopajočih kakor obiskovalk, obiskovalcev, je simptom. Minister bo zdaj, kajpak, v maniri svojega vodje in stranke jel razlagati, da že njegovi predhodniki niso poskrbeli za prenovo, toda dodati velja, da je ta hip edinole on odgovoren za zdrs SNG Drama na raven lokalnega gledališča in za obrat k popolni privatizaciji pogleda na ureditev razmer za kolikor toliko normalno delovanje in začetek gradbenih del.

Kakor smo zapisali v letih 2020 in 2021 že večkrat: Minister za kulturo dr. Vasko Simoniti mora spričo svojih sramotnih — in sramotilnih — dejanj, obče ignorance, posmeha in škodljivih potez nemudoma odstopiti. Njegovo obnašanje na sejah parlamentarnega odbora za kulturo in njegovo navijanje za povsem nepotreben muzej slovenske osamosvojitve niso samo farsa in norčevanje, ampak tudi ščuvanje in neposredna javna nevarnost.

V Ljubljani, 23. novembra 2021,

Aktiv delavk in delavcev v kulturi