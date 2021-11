Zgodbe vdov iz Srebrenice

Razstava Mete Krese v Trstu obiskovalcem zastavlja vprašanja o beguncih

Fotografija z razstave

© Meta Krese

V tržaškem gledališču Miela bodo drevi v okviru projekta Ritorni/Vračanja: Čas vojne, čas miru odprli razstavo fotografinje Mete Krese z naslovom Čakamo zaman. Na razstavi, ki jo v sklopu več kulturnih dogodkov v Trstu, Gorici in Vidmu pripravlja tržaški Slovenski klub, avtorica skozi fotografije dokumentira zgodbe vdov iz Srebrenice.

Slovenski klub želi z omenjenim projektom zamejcem v Italiji omogočiti stik s sodobno slovensko kulturno produkcije. Projekt predvideva literarna srečanja, filmske projekcije in fotografsko razstavo, na kateri Meta Krese predstavlja zgodbe vdov iz Srebrenice, ki so se v prvi polovici 90. let minulega stoletja zatekle v bolj ali manj od mest odrezane begunske centre. Številne vdove, njihovi otroci, zdaj tudi vnuki po 25 letih še vedno živijo v njih. Razstava obiskovalcem zastavlja tudi vprašanja o drugih današnjih beguncih, več kot 80 milijonih razseljenih ljudeh, so zapisali v društvu Slovenski klub.

Nocojšnji večer bosta ob novinarki in fotografinji Meti Krese sooblikovala še literarna zgodovinarka Marija Mitrović ter fotograf in umetnik Jošt Franko. Na prireditvi se bodo med drugim spomnili nedavno preminulega tržaškega pisatelja Marka Sosiča, ki je bil zelo povezan z Bosno. Predstavljena bo njegova kratka zgodba Do zadnjega imena (Fino all'ultimo nome), ki jo je v dvojezični izdaji in prevodu Darje Betocchi izdal Slovenski klub. Prispevke od kataloga razstave Čakamo zaman in knjige Do zadnjega imena bodo namenili organizaciji Snage žene, ki se ukvarja z ženskami iz Srebrenice.

V Kulturnem domu v Trstu bodo 30. novembra gostili pisatelja in režiserja Gorana Vojnovića, ki bo med drugim predstavil svoj najnovejši roman Đorđić se vrača (Beletrina). Srečanje pripravljajo v sodelovanju s Slovenskim stalnim gledališčem in Forumom Tomizza.

Vojnović se bo predstavil tudi s filmom, 6. decembra, in nato še 14. decembra, bodo v Kinemaxu v Gorici in v kinu Ariston v Trstu prikazali njegov celovečerec Nekoč so bili ljudje. Zgodbo migrantov na italijansko-slovenski meji je navdihnil gledališki tekst Mele e negri Tommasa Santija, so še zapisali v Slovenskem klubu, ki v tržaškem mestnem središču deluje že skoraj 60 let.

Projekt financirata Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina in Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, pri njem pa sodelujejo še številni drugi partnerji z obeh strani meje.

