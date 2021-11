Animateka postala polnoletna

Od 29. novembra do 5. decembra

V galeriji Kinodvora in Galeriji Alkatraz bo na ogled razstava stripov in grafik člana žirije Igorja Hofbauerja

V Ljubljani bo od 29. novembra do 5. decembra potekal mednarodni festival animiranega filma Animateka. Na 18. izdaji bodo prikazali 344 kratkih animiranih filmov in sedem celovečercev. Retrospektiva z naslovom Njena zgodba, bo namenjena filmom ustvarjalk, festival pa ob polnoletnosti prinaša tudi novosti, med njimi je program Zeleni slon.

Programski direktor Animateke Igor Prassel pravi, da so se po lanski ediciji, ki je potekala na spletu, odločili, da bo tudi letos, ko bo festival potekal v živo, dol programa na voljo za ogled prek spleta - vsi trije tekmovalni programi ter dva programa kratkih animiranih filmov iz regije.

Letošnja edicija ima tri vodila. V retrospektivi, ki so jo poimenovali Njena zgodba, bodo filmske ustvarjalke v štirih programih "spregovorile o političnih stališčih, reinterpretirale konvencionalne naracije, samoraziskovale identitete in vsakdanje situacije ter preizkušale meje animiranega medija", piše v festivalski zloženki. "Njena zgodba je zgodba, ki govori o ženskem pogledu na svet, o ženskih problematikah, o ženski seksualnosti in podobno. Sicer pa tudi skozi celoten program na Animateki, ne le v retrospektivi opažamo, da se pravzaprav razmerje na našem festivalu nagiba v prid avtoricam, teh je v primerjavi z avtorji skorajda sedemdeset odstotkov," še pravi Prassel.

Drugo vodilo so zelene tematike v programu Zeleni slon, ki je letošnja novost. V njem bodo prikazali kratke animirane filme, ki obravnavajo aktualne ekološke in naravovarstvene teme. Po besedah Igorja Prassla bodo z njimi nadaljevali tudi v prihodnje. Tretje pa je polnoletnost festivala, ki jo obeležujejo letos. Zato so dodali polnočno projekcijo v Kinodvoru, ki so jo naslovili Samo za odrasle in ki bo ponudila filme z eksplicitnimi vsebinami.

Filmi se bodo za nagrade potegovali v glavnem tekmovalnem programu, tekmovalnem programu Mladi talenti Evrope in Slonovem tekmovalnem programu: za veliko nagrado mednarodne žirije, nagrado mladi talent - nagrada Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici in Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, nagrado otroške žirije slon ter nagrado občinstva.

V glavni tekmovalni programu vzhodno in srednjeevropskih kratkih animiranih filmov sta med drugim uvrščena film Steakhouse Špele Čadež, ki je na letošnjem festivalu Liffe prejel nagrado za najboljši kratki film, in Babičino seksualno življenje Urške Djukić in Emilie Pigeard.

V tekmovalnem programu Mladi talenti Evrope predstavljajo študente evropskih univerz; vanj so med drugim uvrščeni filmi slovenskih avtorjev Pesem kitov Žoel Kastelic, Kurent Mihe Reje ter Bela, črna in prava ljubezen Anje Paternoster. V Slonovem tekmovalnem programu pa je tudi film Spacapufi: Žiže Jake Ivanca.

V glavni tekmovalni programu vzhodno in srednjeevropskih kratkih animiranih filmov sta med drugim uvrščena film Steakhouse Špele Čadež, ki je na letošnjem festivalu Liffe prejel nagrado za najboljši kratki film, in Babičino seksualno življenje Urške Djukić in Emilie Pigeard.

Člani velike žirije festivala so francoska producentka Dora Benousilio, švicarska animatorka Maja Gehrig, hrvaški stripar in ilustrator Igor Hofbauer, predsednik Društva slovenskega animiranega filma Matija Šturm ter filmska ustvarjalka in animatorka iz Bruslja Soetkin Verstegen.

Svetovni jagodni izbor bo ponudil najboljše kratke animirane filme z vsega sveta, v sodelovanju s festivalom Kinotrip že četrto leto zapored predstavljajo Kinotripov svetovni jagodni izbor. Filmi v sekciji Animirani dokumentarci se dotikajo raznolikih družbeno-političnih tem, podobnih tem se dotikajo tudi letošnji celovečerni filmi.

AnimatekePRO, ki jo letos pripravljajo peto leto, potekal v živo v Stari mestni elektrarni - Elektro Ljubljana. Tekmovanje AnimatekaPRO Pitch bo prek projektov v razvoju ponudilo vpogled v stanje na področju animiranega filma v državah bivše Jugoslavije, med drugim pa bodo pripravili tudi okroglo mizo na temo enakosti spolov v animaciji.

V galeriji Kinodvora in Galeriji Alkatraz bo na ogled razstava stripov in grafik člana žirije Igorja Hofbauerja, v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova razstava VR/360°@ANIMATEKA, v Slovenski kinoteki in na Tam-Tamovih plakatih po Ljubljani pa razstava Animirane ženske na Animateki 2021.

d_Z_tybgPgg

rbbTDWDR4j8

Q57gGJ1xsBI