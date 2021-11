»Avstrijci so fini ljudje, a vendar kmečki narod«

"Zame sta bila to zelo zanimivo delo in izkušnja. Leta 2015 sem posnel film z naslovom Destinacija Srbistan. Pripoveduje o tem, kaj se dogaja ljudem, ki se peš odpravijo npr. iz Črne gore in Makedonije proti Avstriji. Film je bil dokaj dobro sprejet, zanimivo pa se mi je zdelo, da nihče izmed na stotine teh ljudi, ki smo jih srečevali, ni nameraval ostati v naših krajih. Zanimalo me je tudi, kaj se dogaja s tistimi, ki pridejo na Zahod. Pri tem sem se zelo veliko naučil tudi o nekaterih kulturah, ki jih poznamo iz knjig, zlasti ker so to oralne kulture, kar pomeni, da si izredno dobro zapomnijo besedilo. Ti ljudje so se tudi zelo dobro naučili nemško, vsaj tisti, s katerimi smo mi delali, najbrž zaradi izjemnega posluha. Posneli smo čudovito, nepričakovano zgodbo, in ji dali naslov Najlepša dežela na svetu. Avstrijci so bili prepričani, da sta to Avstrija in Dunaj, toda Afganistan je najlepša dežela na svetu. To je prvič, in drugič, ko so videli Dunaj, sem enega izmed njih povprašal o tem. Rekel je: Avstrijci so fini ljudje, a vendar kmečki narod. Habsburško dinastijo imajo približno 500 ali 600 let, Afganistanci pa smo imeli svojo pred 3000 leti, Iračani pred 4000. To so civilizacije!"

(Srbski režiser slovenskih korenin Želimir Žilnik o eni izmed številnih zanimivih pripovedi Afganistancev, ki jih je doživel med snemanjem svoje najnovejše dokumentarne drame Najlepša dežela na svetu; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)