Film tedna: Hiša Gucci

Kriminalna drama, navdihnjena s šokantno resnično zgodbo o družinskem imperiju za italijansko modno hišo Gucci

Od 25. novembra je v Koloseju ma ogled kriminalna drama Hiša Gucci, navdihnjena s šokantno resnično zgodbo o družinskem imperiju za italijansko modno hišo Gucci. V treh desetletjih ljubezni, izdaje, dekadence, maščevanja in na koncu umora, dobimo vpogled v to, kaj pomeni ime, koliko je vredno in kako daleč bo družina šla, da bo imela nadzor. Film je režiral Ridley Scott (Gladiator, Robin Hood, Ameriški gangster, Marsovec, Thelma in Louise,...), scenarij pa sta napisala Becky Johnston in Roberto Bentivegna po knjižni uspešnici avtorice Sare Gay Forden z naslovom The House Of Gucci.

Znamka Gucci je priznana po vsem svetu, ustvaril pa jo je ustanovitelj prestižne modne znamke Guccio Gucci, ki je pred sto leti v Firencah odprl svojo prvo trgovino s kvalitetnimi usnjenimi izdelki.

Zgodba se začne v poznih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, na kritični točki v zgodovini slavnega italijanskega modnega imperija. Med globalnim širjenjem so se pojavili tudi namigi o finančnih nepravilnostih, zadušenih inovacijah in pocenitvi blagovne znamke. Guccijev posel nadzirata sinova Guccioja Guccija, pretkan Aldo in konzervativnejši in odmaknjen brat Rodolfo. Vztrajni Aldo ne namerava prepustiti nadzora nad družinskim koncernom, vsekakor pa ne svojemu sinu Paolu, ki pa si bolj želi biti oblikovalec oblačil. Aldov nečak in Paolov bratranec Maurizio pa bi raje študiral pravo kot prevzel vodenje svetovnega modnega imperija.

Maurizio spozna in se zaljubi v lepo in ambiciozno Patrizio Reggiani in se proti očetovi volji poroči z njo. Stric Aldo v pretkani Patrizii najde sorodno dušo in skupaj prepričata Maurizia, da opusti svoje ambicije in se pridruži podjetju ter tako postane domnevni dedič – na nezadovoljstvo nesrečnega bratranca Paola, čigar so sanje o oblikovanju večje od njegovega talenta.

Zaradi vedno hujše konkurence drugih modnih hiš sta zakonca Gucci primorana ukrepati, kar vodi do serije dogodkov, ki ju začnejo razdvajati. Od ambicij, panike, obupa, izdaje, maščevanja in na koncu … umora.

"Pri Guccijih – bogatih, slavnih in vsemogočnih – ni razlike med navdušenostjo in zgroženostjo, očaranostjo in šokiranostjo, komedijo in tragedijo, scanjem in sranjem, toda Ridley Scott to razliko – to sovpadanje vsega, visokega in nizkega, kultiviranega in barbarskega, sofisticiranega in primitivnega – briljantno zabriše. Življenje te modne dinastije je telenovela. Hiša Gucci, posneta po bestsellerju Sare Gay Forden, bleščava kot Netflixova miniserija in prežgana s čokoladnim sladoledom in črnimi mislimi, je vrhunski trash, v katerem Italijane – Guccije, ekscesne like s plaže zahodne civilizacije – igrajo Neitalijani, ki govorijo angleško s tako pretiranim italijanskim akcentom, da zvenijo kot ruski gangsterji iz Male Odesse ( je kdo rekel »kulturna prisvojitev«?), toda njihovo pretiravanje je v perfektni rimi s pretiranostjo in absurdnostjo sodobnega kapitalizma, ki ga karikira Hiša Gucci," je v Mladini zapisal Marcel Štefančič, jr.

V filmu igrajo velika hollywoodska imena, in sicer oskarjevka Lady Gaga, nominiranca za oskarja Adam Driver in Salma Hayek, ter oskarjevci Jared Leto, Jeremy Irons in Al Pacino ter Jack Huston.

