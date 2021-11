Združena Banksy in Warhol

Medtem ko je Warhol dejal, da bo v prihodnosti vsak dočakal 15 minut slave, je Banksy to parafraziral: "V življenju bo vsak dočakal 15 minut anonimnosti"

Banksyjeva upodobitev Kate Moss, navdahnjena po Warholovi upodobitvi Marilyn Monroe iz leta 1962

© Flickr

V Palači kulture v drugem največjem sicilijanskem mestu Catanii je do 2. junija na ogled razstava Bansky-Andy Warhol, ki skozi več kot 100 del sooča ustvarjalnost dveh velikih umetnikov in revolucionarjev svojega časa - največkrat fotografiranega umetnika na svetu Andyja Warhola in anonimnega sodobnega umetnika, znanega kot Bansky, je pisala italijanska tiskovna agencija Ansa.

Razstava, ki sta jo kurirala Sabina de Gregori in Giuseppe Stagnitta, dokumentira umetniško pot dveh umetnikov, ki pa se navidezno osebnostno zelo razlikujeta. Po pisanju Anse je na eni strani Warhol s svojimi deli, ki so postala produkt množične potrošnje, njegovo ime pa blagovna znamka. Na drugi pa je Banksy, strokovnjak za komunikacijo z javnostjo, ki je prav tako dobro uveljavil svojo blagovno znamko in mu kar naprej uspeva svoje poulične in druge umetniške akcije povzdigovati v zgodbe, ki pristanejo na naslovnicah svetovnih medijev.

Na razstavi v Catanii je na ogled več kot 100 del omenjenih umetnikov, ki so del zasebnih zbirk in zbirk priznanih galerij z vsega sveta. Med drugim so na ogled senzualna Banksyjeva upodobitev Kate Moss, navdahnjena po Warholovi upodobitvi Marilyn Monroe iz leta 1962, znana Banksyjeva zidna poslikava deklice z obročem hula hoop iz leta 2020 in Warholov avtoportret iz leta 1967. Ob njem pa še Warholovi portreti Maa Zedonga, Lenina, Micka Jaggerja in Judy Garland ter Banksyjeve upodobitve Abrahama Lincolna, Winstona Churchilla in kraljice Elizabete. Razstava sicer izpostavlja tudi teme, ki so bile umetnikoma skupne, denimo glasba in film.

Pravzaprav gre za umetnika, ki sta umetnini, še piše Ansa, ki je povzela tudi njuni misli. Medtem ko je Warhol dejal, da bo v prihodnosti vsak dočakal 15 minut slave, je Banksy to parafraziral: "V življenju bo vsak dočakal 15 minut anonimnosti."

