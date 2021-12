Festival tedna: 37. festival LGBT filma

Od 11. do 19. decembra bo na ogled 16 igranih in dokumentarnih ter 26 kratkih filmov iz 22 držav

Prelomi

Festival LGBT filma, ki ga organizira Društvo Škuc, bo po lanski spletni izdaji letos spet potekal v kinematografih. Ob skoraj polovičnem zmanjšanju sofinanciranja države bo od 11. do 19. decembra prikazal 16 igranih in dokumentarnih ter 26 kratkih filmov iz 22 držav.

Po besedah Braneta Mozetiča so se pričakovano soočili z znižanjem sredstev, in sicer v višini 44 odstotkov, a so festival za fizično izvedbo ob omejenem številu gledalcev uspeli pripraviti z razumevanjem domačih in tujih partnerjev, med drugim distributerjev. Pri izbiri filmov so sledili, da prihajajo z različnih koncev sveta in da naslavljajo različne teme.

S celovečernimi filmi bo festival v Ljubljani potekal v Slovenski kinoteki, s kratkimi filmi srednje dolžine v Kinodvoru, kratke filme pa bodo prikazali še v off programu na Metelkovi. Poleg tega bodo kratke filme ponudili na spletu preko platforme Vimeo. Zmagovalni film bodo izbrali tako obiskovalci kot tričlanska strokovna žirija.

Kot je povedal Mozetič, bo festival po dolgih desetletjih ponudil projekcijo v Cankarjevem domu. Prvi dan bodo prikazali francoski film Prelomi, zmagovalca cannske queer palme, ki ga je režiserka Catherine Corsini začela snemati na začetku epidemije. Po besedah selektorice Suzane Tratnik obravnava lezbični par med razhajanjem, ki se znajde na urgenci, kjer se njuna osebna zgodba poveže s širšimi družbenimi okoliščinami, saj istega večera potekajo demonstracije rumenih jopičev. Urgenca tako na nek način simbolizira Francijo skupaj z razpadom zdravstvenega sistema.

Pred tem bodo predvajali slovenski kratki film Sestre Katarine Rešek-Kukle, prejemnika velike nagrade za najboljši film na mednarodnem festivalu kratkih filmov v Clermont-Ferrandu. Festival bo v Kinodvoru odprl dokumentarni film Monalisino potovanje, v katerem je čilsko-ameriška režiserka Nicole Costa po več letih poiskala svojega mladostnega prijatelja Ivana.

Na programu celovečernih filmov bodo med drugim še dokumentarec Lezbične upornice, ki popelje v 80. leta v Veliko Britanijo v čas vladavine Margaret Thatcher, švicarsko-belgijska koprodukcija Onkraj obzorja o razpadanju tradicionalne vaške družine, igrani francoski dokumentarec Ultravijolična, ki preko pisem rekonstruira izkušnjo bivanja v bolnišnici za dekleta, ter Narcis in Zlatoust, ekranizacija romana Hermana Hesseja o moških, ki sta se spoprijateljila kot dečka v srednjeveškem samostanu.

Na ogled bo tudi avstrijsko-nemški film Velika svoboda, dobitnik cannske nagrade posebni pogled in srca Sarajeva, ki govori o zamolčani temi zapiranja istospolno usmerjenih v koncentracijska taborišča, svobode pa niso dočakali niti po koncu vojne, saj so ji premestili v navaden zapor, kjer so bili še naprej tarča homofobije. Predvajali bodo še biografski film Tove o finski pisateljici in ilustratorki Tove Jansson, znani predvsem po Muminih, ter film Zasebna pustinja, ki je letošnji brazilski kandidat za nominacijo za tujejezičnega oskarja.

Festival bosta pospremili filmski delavnici: prvo bo vodila režiserka Nicole Costa, drugo pa nemški režiser kratkih filmov Jan Soldat. S filmi bo festival segel še v nekatere slovenske kraje, med drugim v Maribor, Koper in na Ptuj.

FrhsYusN4Mo

WYfDlyRvIgg

dWBVYorUdG8