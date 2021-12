Film tedna: Tri generacije - Marlenka, Marija Lucija in Hana S T U P I C A

Film bo premierno prikazan v nedeljo, 19. decembra, ob 22.25 na 1. programu Televizije Slovenija

Hana Stupica

© TV Slovenija

Dokumentarni film scenaristke in režiserke Majde Širca o pravljičarkah treh generacij in neskončnem polju domišljije, ki ga čas ne more postarati, nas pelje od Marlenkine kultne Sneguljčice, Rdeče kapice, Trnuljčice, Palčice, Zvezdnih tolarjev do temačne Lenore, Pastirice in dimnikarja, Letečega kovčka, in Svinjskega pastirja Marije Lucije ter do Rokavičke, Zajčkove hišice in Schönwerthovih pravljic Hane Stupica.

V obdobju skoraj stotih let ustvarjalnosti treh generacij ilustratork iz družine Stupica so se zamenjali številni družbeni, politični, kulturni sistemi in koncepti. "Le en princip je neranjen preživel ves ta čas in ostal enak: pripovedovanje zgodb z najbolj domišljenimi, prefinjenimi, senzibilnimi in čutnimi ilustracijami - s podobami, ki nam lahko spremenijo percepcijo sveta. Če z njimi odrastemo, smo lahko drugačni. Ohranimo otroka v sebi in odraslosti nadenemo krila," pravi Majda Širca.

Po predpremierni projekciji v Kinodvoru je avtorica filma za STA povedala, da je v filmu želela podati tudi svojo lastno izkušnjo iz mladosti: "Sem iz generacije, ki je spremljala Marlenko, pozneje tudi Marijo Lucijo, zdaj pa od daleč opazujem Hano." Poudarila je, da imamo v našem prostoru izjemne ilustratorke, tudi ilustratorje, da pa je bila ilustracija vedno v senci velikopoteznosti, ki so bile bolj ali manj v domeni moških. "Moški so imeli štafelaje in ateljeje, ženske so vztrajno, pridno risale in z drobnimi potezami gradile ta svet", je dejala.

"Marlenka Stupica je začela slikati po vojni – v času, ko so petletke nizale rekorde, ko je bil proletarec kralj, delavka osvobojena volivka, brezrazredna družba pa cilj. V črno-beli svet je vnašala barve. V njem so – ne glede na vse – preživeli kraljevske družine, prinčevi poljubi, rojenice in gradovi. Na likovni akademiji je študirala v drugi povojni generaciji, ko se je tja vpisala le peščica žensk. Tudi v času, ko je študirala njena hči Marija Lucija, so bile ženske na slikarstvu v manjšini. A v prvem desetletju novega tisočletja, ko se je na študij Oblikovanja vizualnih komunikacij vpisala Hana Stupica, je bilo v vse študijske programe Akademije sprejetih več žensk kot moških," so v sporočilu za javnost zapisali na RTV Slovenija.

V filmu je poleg treh umetnic prisoten tudi Gabrijel Stupica, mož, oče in ded, predvsem pa eden najbolj prodornih slikarjev modernizma. Marija Lucija je od otroštva dalje stalnica v njegovem likovnem svetu, medtem ko jo je Marlenka ujela v Sneguljčico, Palčico in številne deklice iz njenega pravljičnega sveta.

"Vse tri generacije Stupičevih so zasidrane v svetu pravljičnega – zgradile so svet, vzporeden resničnemu. Četudi se zdi, da je umetnost odlepljena od resničnosti, da so naslikane podobe drugačne, kot so stvari v življenju, da se pravljice dogajajo zunaj tega sveta in da je ustvarjanje le umik iz vsakodnevne pragmatičnosti, je imaginarni svet vedno v dialogu z realnim," še dodaja Majda Širca. Tudi njo, pravi, so v otroštvu na krilih nosile navdihujoče Marlenkine ilustracije.

V filmu sodelujejo še Kristijan Muck, Tanja Komadina, Pavle Učakar, Nadja Zgonik, Polona Tratnik, Irena Matko Lukan, Boštjan Gorenc - Pižama, Maša P. Žmitek in Martina Vovk. Direktor fotografije je bil Jurij Nemec, montažer Zlatjan Čučkov, glasbo za film pa je napisal Borja Močnik.

