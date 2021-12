Ekstremno slovensko

Na spletni strani Baze slovenskih filmov bo med 22. decembrom 2021 in 10. januarjem 2022 na ogled sedem kratkih filmov

Nihče ni rekel, da te moram imeti rad (r. Matjaž Jamnik)

© Naja Rojec

Na spletni strani Baze slovenskih filmov se bo med 22. decembrom 2021 in 10. januarjem 2022 odvijal brezplačni spletni dogodek Ekstremno Slovensko, v okviru katerega se bodo predstavili mladi filmski ustvarjalci: Lana Bregar, Matjaž Jamnik in Lun Sevnik. Gledalci si bodo lahko ogledali sedem kratkih filmov, na voljo pa bodo tudi pogovori z ustvarjalci, ki jih bo vodila kuratorka in moderatorka serije Ivana Vogrinc Vidali. Ekstremno Slovensko organizira Društvo za razvoj filmske kulture Maribor.

Predstavljeni režiserji so si slogovno in tematsko zelo različni, druži pa jih preciznost in silnost avtorskega izraza. S svojimi študentskimi filmi nase niso opozorili le doma, temveč tudi, in predvsem, na raznih svetovno priznanih festivalih kot so Cinefondation filmskega festivala v Cannesu, Karlovi Vari, San Sebastian (SSIFF) in Sarajevski filmski festival.

Lana Bregar je na AGRFT zaključila študij filmske in televizijske režije. Trenutno piše svoj prvi celovečerni scenarij v okviru scenaristične delavnice Scenarnica in mednarodne delavnice Munich Film Up! Na ogled bodo: diplomski film Otava (2021), ki je mednarodno premiero doživel na Sarajevskem filmskem festivalu in je bil v polfinalnem izboru za študentskega oskarj, v njem pa spoznamo Loti, ki leži v visoki travi in se spominja svoje mame, igrani film Nikar mi ne pobegni (2018), ki govori o 8-letni deklici Liji, ki jo pretrese smrt zajčka Bineta, njenega domačega ljubljenčka ter dokumentarni film Tudi jaz vidim (2019), intimna pripoved ljudi, ki so se soočili z izgubo vida.

Matjaž Jamnik je diplomiral iz filmske in televizijske režije na ljubljanski AGRFT. Na ogled bosta njegov diplomski projekt Nihče ni rekel, da te moram imeti rad (2019), ki se je kot prvi slovenski film uvrstil v sekcijo Cinefondation filmskega festivala v Cannesu ter govori o Aleksandru, karierno uspešnem moškem, ki mora sina Jana odpeljati v glasbeno šolo in dokumentarni film Zgodovina zapuščanja (2018), ki predstavi Jožico Gnidica, ki ob svoji bolezni skrbi še za invalidno mamo, ob tem se porajajo vprašanja o neuničljivosti družinskih vezi ter o tem kaj povzroča bolečino.

Lun Sevnik je bil po študiju bohemistike in filozofije na ljubljanski Filozofski fakulteti, sprejet na filmsko akademijo v Pragi (FAMU), kjer trenutno končuje študij igrane režije. Njegovi študentski filmi so bili prikazani in nagrajeni na vidnejših evropskih festivalih, kot sta filmski festival v Karlovih Varih (KVIFF) in San Sebastian (SSIFF). Na ogled bosta igrana filma Voyage Voyage (2018) in Igra (2019), za katera je avtor na Festivalu slovenskega filma prejel nagrado Vesna za najboljši študentski film. Voyage Voyage govori o vozniku kombija, ki preko meje prevaža begunce, vendar ne gre vse po načrtih. Igra pa je pretresljiv uvid v mladostnišvo v dobi družbenih omrežij.