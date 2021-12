Film tedna: Erotikon

Pionirsko delo filmske erotike z glasbeno spremljavo v živo

© Arhiv Slovenske kinoteke

V Linhartovi dvorani Cankarjevega doma bo 29. decembra ob 19.30 projekcija nemega filma Erotikon (1929) v režiji Gustava Machatýja z glasbeno spremljavo v živo. Erotikon je pionirsko delo filmske erotike, ki utripa s čutnostjo in dekadenco dvajsetih let prejšnjega stoletja. Ita Rina, rojena kot Ida Kravanja leta 1907 v Divači, se je z vlogo v tem filmu zapisala med filmske zvezde svetovnega slovesa, češki režiser Gustav Machatý pa med velikane nemega filma.

Neke nevihtne noči na osameli postaji obtiči neznanec. Zamudil je vlak, zato ga pod streho, k svoji brhki in nedolžni hčerki Andrei (Ita Rina), vzame železniški čuvaj. Postavni George, svetovljan in ženskar, dekle zapelje in naslednjega jutra izgine v neznano. Andrea zanosi, a otrok se rodi mrtev. Neke druge usodne noči jo galantni neznanec reši pred posiljevalcem, zato ga vzame za moža. A njene misli se ves čas hrepeneče vračajo k prvemu ljubimcu in tisti vrtoglavi noči strasti iz uvodne sekvence, h kateri se bo vračal tudi gledalec.

Film o prevari in ljubosumju, sli in sramu, krivdi in kazni je vse prej kot trpka sentimentalka in moralistična drama. Machatý je osredotočen na en sam motiv: žensko senzualnost.

"Ita Rina ni bila samo lepa ženska, ampak je bila predvsem fotogenično filmsko bitje," je zapisal Silvan Furlan v publikaciji Slovenske filmske zvezde in dodal, da je v času, ko Slovenci še zdaleč nismo imeli svojega zvezdniškega filma, v evropskem filmu kraljevala fotogenična lepotica Ita Rina, zvezda nemškega in češkega filma dvajsetih in tridesetih let.

"Takega uspeha ni doživel letos noben film kakor Erotikon v kinu Ljubljanski dvor. Občinstvo je kar oblegalo blagajno, zakaj vsakdo se je zavedel, da kaj tako lepega ne bo kmalu spet videl. Prva slovenska filmska igralka Ita Rina – Ida Kravanja naravnost očarjuje," je poročal Slovenski narod ob slavnostni premieri filma 17. maja 1929, ko je bila v spremstvu matere na premieri tudi Ita Rina.

Za slavnostno projekcijo filma Erotikon je Slovenska kinoteka skladatelju in pianistu Andreju Goričarju naročila novo partituro. Na svetovni premieri 6. oktobra letos na 40. Dnevih nemega filma v Pordenonu, ki veljajo za najstarejši in najpomembnejši festival nemega filma na svetovni ravni, je izvedba nove partiture doživela stoječe ovacije.

"Takega uspeha ni doživel letos noben film kakor Erotikon v kinu Ljubljanski dvor. Občinstvo je kar oblegalo blagajno, zakaj vsakdo se je zavedel, da kaj tako lepega ne bo kmalu spet videl. Prva slovenska filmska igralka Ita Rina – Ida Kravanja naravnost očarjuje," je poročal Slovenski narod ob slavnostni premieri filma 17. maja 1929, ko je bila v spremstvu matere na premieri tudi Ita Rina.

Kot pravi Andrej Goričar, ga je pri filmu Erotikon vedno nekaj privlačilo. "Mogoče so to tenkočutni prizori, kot je kapljica, ki polzi po okenski šipi in izginja, tako kot v prizoru pred tem spolzi in izgine noč dveh ljubimcev, ki se ne bo nikoli več vrnila. Morda pa me privlači zato, ker najpomembnejše stvari v njem izgovori tišina. Vse se torej vrti okoli tišine. Glasba se rodi iz tišine. Tišina pa je sestavni del glasbe," dodaja skladatelj.

"Erotikon doživljam kot film, ki pove veliko stvari, ki jih ne želi izrecno povedati, in je zato daleč nad navadno ljubezensko dramo. To je film z verjetno najtenkočutneje prikazanim erotičnim prizorom, kar jih poznam, film z izjemno montažo, film, ki ima nepozabno Ito Rino," ocenjuje Andrej Goričar.

Nemo klasiko z novo glasbeno partituro Andreja Goričarja bodo tudi v Ljubljani v živo spremljali glasbeniki v zasedbi odprtega tipa Orchestra of the Imaginary: Jakob Bobek na klarinetu, Jan Gričar na saksofonu, Matej Haas in Ana Julija Mlejnik na violini, Valentina Mosca na violi, Milan Hudnik na violončelu ter Andrej Goričar na klavirju in kot dirigent.

Filmsko-glasbena predstava nastaja v sodelovanju s programom ARS RTV Slovenija, ki bo dogodek neposredno prenašala na Arsu in spletnem portalu MMC.

qvEqoi0nAH4