Gledališka ponudba na silvestrovo

Kaj ponujajo gledališča na najdaljšo noč v letu?

Cirque Le Roux: Jelen v žarometih

Ljubljana

Na Velikem odru SNG Drame bodo ob 20.00 uprizorili satirično dramo Nova rasa v režiji Matjaža Zupančiča, v Mali drami pa bo ob 19.oo in 21.00 na ogled monodrama Duncana Macmillana Vse sijajne stvari v režiji Nataše Barbare Gračner.

Nova rasa

© Peter Uhan

Na Velikem odru MGL bo ob 19.30 na ogled komična drama Nejca Gazvode Tih vdih, na Mali sceni MGL pa bodo ob 20.00 premierno uprizorili avtorski monoprojekt Eve Jagodic in Matica Lukšiča Vse to sem videla, ko sem letela mimo, ki se navdihuje pri resnični zgodbi o psički Lajki, ki so jo sovjetski znanstveniki leta 1957 z vesoljskim plovilom Sputnik 2 izstrelili v zemeljsko orbito.

V SNG Opera in balet bo ob 18.00 na ogled opera W. A. Mozarta Čarobna piščal, ki je izrazito drugačna in netipična skladateljeva umetnina tudi v smislu same zgodbe, značajev in odrskih učinkov, hkrati pa tudi povsem logično nadaljevanje njegovega ustvarjalnega opusa s stališča obdelave tém, ki jih je spodbudilo obdobje razsvetljenstva. Operna zgodba namreč temelji na dramatizaciji vsebin o individualnem iskanju čustvene izpolnitve. Umetnina skozi pravljično pripoved spregovori o stanju v tedanji razsvetljenski družbi, ki je prinesla daljnosežne družbene spremembe. Režija: Jaša Koceli, dirigent: Marko Hribernik

Čarobna piščal

© Mankica Kranjec

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 19.30 nastopila francoska cirkuška skupina Cirque Le Roux s predstavo Jelen v žarometih Navdih za odštekano cirkuško predstavo je prismuknjena zgodba o nenavadni družini, ki živi nekje na robu gozda. Tam pa je mogoče vse. Čisto vse. Od tega, da se, ja, jelen znajde v žarometih, da se kotalkajo po mizi, hodijo po rokah (tudi po eni), pa po vrvi in se potem, sploh še ne na koncu, znajdejo v nekem čisto drugem svetu. V njem še nikoli nobeden ni bil, zaradi česar je še bolj utrgan kot vse pred njim.

V Mini teatru bo ob 20.00 na ogled predstava Benoita Solèsa Turingov stroj, ki je nastala po motivih drame Hugha Whitemorea Breaking the Code in romana Andrewa Hodgesa Alan Turing - The Enigma. Prva slovenska uprizoritev daje prostor človeku, ki je pretekel maraton s svojim strojem in z nepogrešljivimi prijateljskimi umi, znanstveniku, ki je začrtal temelje sodobnega računalništva in hkrati nevede postavil ogledalo v poduk družbi, ki upajoč ne bo več ponavljala svojih nestrpnih in sovražnih napak. Režija: Ivica Buljan

Turingov stroj

© Toni Soprano Meneglejte

V Siti teatru (BTC) bo ob 21.00 na ogled stand-up komedija z akordi Zbogom korona, mi gremo na dopust, v kateri nastopata Komik Perica Jerković in kantavtor Robert Petan.

Nova Gorica

V SNG Nova Gorica bo ob 19.00 na ogled predstava Jureta Karasa Realisti. Kabaret za pet igralcev, pijanca in občinstvo je režirala Tijana Zinajić

Maribor

V SNG Opera in balet bodo ob 17.00 uprizorili Verdijevo opero La traviata na libreto Francesca Marie Piaveja po drami Dama s kamelijami Alexandra Dumasa. Režija: Hugo de Ana. V Stari dvorani SNG bo ob 18.00 na ogled predstava Erika Gideona Večno mladi. Rock'n'roll komedijo, ki v enem zamahu poruši stereotipe o dolgočasnih starcih, je režiral Sandy Lopičić.

Celje

V Slovenskem ljudskem gledališču bo ob 19.00 na ogled komedija Floriana Zellerja Laž. Zakonski par povabi drugi zakonski par na večerjo. Najboljši prijatelji so. A stvari se zapletejo, ker naj bi gostiteljica na cesti videla prijateljičinega moža, kako se poljublja z drugo žensko. Zato želi večerjo odpovedati, saj se ji zdi, da mora prijateljici povedati resnico... Režija: Jernej Kobal

Kranj

V Prešernovem gledališču bo ob 19.00 na ogled gledališki omnibus Monologi s kavča, ki združuje monologe osmih priznanih slovenskih dramatičark in dramatičarjev – Roka Vilčnika - rokgreja, Simone Semenič, Kim Komljanec, Simone Hamer, Petra Rezmana, Tjaše Mislej, Varje Hrvatin in Nejca Gazvode – napisanih za osem igralcev PG Kranj. Nastal je kot poskus, utrinek ustvarjalnosti v času karantene, ko so bile zaradi epidemije gledališke dvorane prazne, gledališki zastori spuščeni, program pa vsaj deloma prestavljen na splet.