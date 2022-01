Razmislek o svetu, v katerem hočemo živeti mi, naši otroci in vnuki

Indijc hoče v Bronx postavlja ogledalo družbi

Prizor iz predstave Indijc hoče v Bronx

© Jaka Varmuž

Nova premiera Gledališča Koper Indijc hoče v Bronx Israela Horovitza je predstava o strahu, sovraštvu in nasilju, je danes na novinarski konferenci izpostavila režiserka Renata Vidič. Predstava postavlja zrcalo družbi, zato so se z igralskim ansamblom morali pogovoriti o svojem odnosu do sveta ter pogledu na sočloveka, na nasilje in ksenofobijo.

"Predvsem se mi zdi pomembno to, da ponujamo razmislek o svetu, v katerem hočemo živeti mi, naši otroci in vnuki," je dodala režiserka, ki si želi, da predstava gledalca ne bi pustila ravnodušnega.

Pri enodejanki oz. dogodku Indijc hoče v Bronx spremljamo dogajanje na avtobusni postaji pozno zvečer med čakanjem na avtobus, ko dva jezna mladeniča pretepeta v velemestu izgubljenega Indijca, ki ne govori njunega jezika. Renata Vidič je pojasnila, da so zaostrili konec predstave tako, da Indijec obleži v mlaki krvi. Kot je menila, vsi gledalci najbrž ne bodo vztrajali do konca predstave. "To ni naš namen, ampak tega tudi nočem preprečiti," je dodala.

Igor Štamulak, ki igra Indijca Gupto, je izpostavil pomen zaupanja med igralci v predstavi: "Mislim, da lahko nasilje prikažemo na odru samo takrat, ko si popolnoma zaupamo." Blaž Popovski, ki igra Murpha, je ocenil, da vsak od nas ima v sebi neko agresivnost. V sami predstavi se mu je zdelo zanimivo, da bolj, kot se je trudil, da ne bi igral te agresije, bolj je ta "butala ven". Mak Tepsić, ki igra Joeya, pa je navedel, da je morala biti igra tehnično dovršena v prikazu nasilja, kot neka koreografija oz. ples, izziv pa je bil ohraniti popolno tehnično izvedbo, ki ji je treba dodati to, "da si res želiš nekoga pretepsti".

Igor Štamulak

Direktorica koprskega gledališča Katja Pegan je ob tem izpostavila, da je 'Indijc' "strahovito težka igra za igralce", tako fizično kot psihično. Režiserka se je strinjala, da gre za predstavo, v kateri igralci "nosijo" dogodek.

Pri predstavi, ki bo premiero doživela v petek, sodelujejo še Andrej Blatnik kot prevajalec, za scenografijo je poskrbel Milan Percan, kostumografinja je Anja Ukovič. Avtor glasbe je Mirko Vuksanović, lektor Martin Vrtačnik, lektor za hindi Bharath Ranganathan. Svetovalec za borilne veščine je bil Miha Krušič, svetovalka za buto tehniko Tanja Zgonc, oblikovalec svetlobe pa Jaka Varmuž.

Katja Pegan je podala tudi statistiko gledališča za lansko leto. V času zaprtja do 11. maja so pripravili več vsebin, v tem času pa so zabeležili 6000 ogledov. V preostanku leta so nato pripravili 209 predstav in ob omejitvah glede zasedenosti dvoran zabeležili skoraj 20.000 obiskovalcev.