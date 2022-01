Film tedna: Jagnje

Zgodba je prežeta z značilno islandsko čudaškostjo in se spogleduje z žanrom grozljivke

V Kinodvoru bo 12. januarja ob 20.30 premiera filma Jagnje v režiji Valdimarja Jóhannssona. Zgodba o mladem paru, ki skrivaj vzgaja nenavadno bitje, pol ovco, pol človeka, je prežeta z značilno islandsko čudaškostjo in se spogleduje z žanrom grozljivke. Na premieri se bo v živo predstavil igralec Hilmir Snær Guðnason.

Maria and Ingvar sta mlad islandski par. Živita na odročni kmetiji, sama s čredo ovac. Svoj vsakdan zapolnjujeta s skrbjo za živali ter pogovori o traktorju, potovanjih in tudi o filmih. A njuno življenje prežema tiho obžalovanje, da nimata otroka. Ko sta nekega dne priči skrivnostnemu rojstvu nebogljenega bitja, pol ovce, pol človeka, se zdi, da je njuna tiha prošnja uslišana. A kar se zdi na prvi pogled blagoslov, se kaj kmalu izkaže za prekletstvo.

"Vedno sem si želel povedati zgodbo, ki bi temeljila na ljudskih pripovedkah, zgodbo, ki bi prikazovala naravo v človeku in človeka v naravi. Film je vizualno-zvočni medij, ki se nas dotakne na več ravneh, zato sva se s soscenaristom pri pisanju scenarija osredotočila na pripovedovanje zgodbe skozi sliko in zvok, dialoge pa sva skrčila na minimum. Jagnje se močno napaja pri islandskih ljudskih pripovedkah, ne pri eni sami, temveč pri mešanici številnih. Oba naju zanimajo zgodbe, ki so večinoma realistične, a imajo absurden ali nadrealističen vidik, ki pa ni nikoli izpostavljen in tako postane realističen kot vse ostalo. Zgodba bi lahko opisovala življenje kogarkoli izmed nas; včasih je temačna, vendar trenutek veselja nikoli ni daleč. Zame je to predvsem vizualna pesem o izgubi, tako boleči, da je človek pripravljen storiti skoraj vse, da bi si povrnil nekdanje veselje in srečo. Življenje zakoncev Maríe in Ingvarja, ki nista zmogla preboleti izgube in žalosti, je polno občutkov krivde in obžalovanja. Zato sta se pripravljena spustiti v nekaj, za kar oba vesta, da ne bo moglo trajati," je zapisal režiser.

Valdimar Jóhannsson se je rodil leta 1978 na severu Islandije. V letih od 2013 do 2015 je bil na doktorskem študiju v okviru programa Film Factory Béle Tarra v Sarajevu. Med njegovimi mentorji so bili Tilda Swinton, Gus Van Sant, Carlos Reygadas in Apichatpong Weerasethakul. Posnel je več nagrajenih kratkometražcev, Jagnje pa je njegov prvi celovečerec.

6MjOET4ghW0