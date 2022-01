Izginjajoči ledeniki

Plakatno akcijo je pripravila nevladna organizacija Project Pressure

V TAM-TAMovi galeriji ob Slovenski cesti pri Šestici je na ogled plakatna akcija, s katero Muzej in galerije mesta Ljubljana (MGML) napoveduje razstavo Taljenje: Podobe podnebnih sprememb, ki bo od 18. januarja na ogled v Galeriji Jakopič. Plakati z izginjajočimi ledeniki prikazujejo vpliv podnebnih sprememb, o čemer bo do 1. maja pripovedovala tudi razstava.

Plakatno akcijo je ob dnevu Zemlje leta 2019 pripravila nevladna organizacija Project Pressure, da bi s pomočjo umetnosti spodbudila sodelovanje in spremenila vedenje posameznikov.

Plakati se nanašajo na izginjajoče ledenike in prikazujejo vpliv podnebnih sprememb, na kar že dlje časa opozarjajo strokovnjaki. Izbranim umetniškim podobam so dodali faktografske podatke, ki mimoidočega vabijo, da bi ob estetskem doživljaju fotografij razmislil o tem, kakšna bo naša prihodnost.

Organizacija od leta 2008 sodeluje s svetovno priznanimi umetnicami in umetniki, ki po njenem naročilu po vsem svetu izvajajo odprave, v katerih sodelujejo z znanstvenicami in znanstveniki, da zagotovijo verodostojnost svojega dela. Iz tega je nastala tudi razstava Taljenje: Podobe podnebnih sprememb, na kateri bodo predstavljeni njihovi projekti.

Kot so sporočili iz MGML, bo razstava gledalce popeljala na popotovanje v treh poglavjih. V uvodnem delu razstave z naslovom Pomen ledenikov bodo na ogled primerjalne podobe ledenikov, posnete v različnih letih, ki prikazujejo zmanjševanje ledeniške mase in vpliv podnebnih sprememb.

Razstava je ilustrativna znanstvena in poetična pripoved o pomenu ledenikov, h kateri vsak umetnik ali umetnica prispeva na svoj izvirni način. Prikazane so različne razsežnosti tematike, od svetovne do mikroskopskih bioloških razsežnosti in človeškega trpljenja ter še veliko več.

Umetnik Peter Funch je kot model za svoje podobe ameriških ledenikov uporabil stare razglednice, da bi prikazal učinke krčenja ledenikov. Te učinke izpostavi z uporabo tribarvne RGB separacije. Z upodobitvijo krajine je želel opozoriti na vpliv človeka na naravo.

V drugem delu, Aktualno, bo razstava obravnavala različne pereče tematike, med drugimi dejstvo, da je več kot milijarda ljudi odvisna od odtekanja vode s himalajskih gora zaradi namakanja, vodne energije in pitne vode. Obiskovalec bo lahko izvedel, kako se zaradi taljenja ledenikov na novo zarisujejo meje znotraj Evrope.

Noemie Goudal pri tem prevprašuje pojem stabilnosti. Ledeniki so lahko videti kot gore, dejansko pa so tako imenovane reke ledu, ki se premikajo in nenehno spreminjajo obliko. Umetnica predstavi zrcalno upodobitev premikajoče se ledeniške pokrajine.

Zadnji del razstave z naslovom Posledice taljenja pa bo prikazal znana dejstva ter tiste posledice podnebnih sprememb, ki segajo veliko dlje od dviga morske gladine. Ljudje poskušajo na različne načine zmanjšati okoljska tveganja in se prilagoditi razmeram. Umetnika Norfolk + Thymann sta se posvetila nenavadnemu primeru prekrivanja Ronskega ledenika z geotermalno odejo, ki naj bi upočasnila njegovo taljenje.

