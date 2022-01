Ubogi Maribor

Po zadnji Tarči smo lahko samo skomignili v grozi: kaj, zaboga, so storili Mariborčani temu svetu?

Državni sekretar Franc Kangler

© TV Slovenija

Seveda je težko pisati o oddaji, razdeljeni na dva vsebinska sklopa, katere drugi del je cenzuriran in ga ta četrtek nismo mogli videti, ker je v. d. odgovorne urednice TV Slovenija Jadranka Rebernik preprečila njegovo objavo z res nizkotnim manevrom – namesto Tarče s tožilci in kriminalisti, ki bi nam razložili, kako je mogoče, da so vsi procesi zoper bivšega mariborskega župana Franca Kanglerja padli, so namreč naredili oddajo o epidemiji. Seveda je temu težko ugovarjati v tednu, ko smo podrli vse dosedanje rekorde okužb. A sprejmimo to igro političnih nameščencev na TV Slovenija: ker bo nadaljevanje Tarče o Kanglerjevih rabotah naslednji teden? Se veselimo.