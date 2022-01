Lunaček bo med Naratovim petjem za vsako pesem sproti risal strip

Danes v Klubu Cankarjevega doma risani koncert Boštjana Narata in Izarja Lunačka

V Klubu Cankarjevega doma (CD) bo v sklopu Cankarjevih torkov ob 20. uri potekal risani koncert, na katerem bosta moči združila glasbenik Boštjan Narat in stripar Izar Lunaček. Recept je preprost: Boštjan odpoje 16 avtorskih pesmi, Izar pa za vsako sproti nariše stripovsko ilustracijo, ki se - medtem ko nastaja - projicira na platno za njima, so zapisali v CD.

Risani koncert je doma predvsem na francoskih stripovskih festivalih. Narat in Lunaček svojo izvedbo izvajata drugo leto.

Med koncertom "večna dečka kramljata o življenju, vesolju in sploh vsem, se zbadata in hvalita. Kantavtor in stripar, glasbenik in slikar, filozof in filozof. Muzika, živa risba in veliko smeha. Vmes pa - bolj po naključju kot namenoma - še kaka zanimiva misel", so še zapisali v CD.

"To, kar počneva, je neposredno preneseno iz francoske tradicije stripovskih festivalov. Sicer se prakticira tudi drugje, ampak na stripovskih festivalih je najmanj en risani koncert. V Franciji imajo po sto stripovskih festivalov na leto, risani koncert je pri njih že svojstven žanr," je za Delo pojasnil Lunaček.

"Najina posebnost, ki si jo občasno privoščiva, je, da marsikaj pokomentirava. Oba namreč rada govoriva, je pa to tudi stvar navdiha," pa je za časnik povedal Narat. "Dejstvo, da sva oba filozofa, najin odnos poenostavi, glede občinstva pa je to vprašanje, na katero zna odgovoriti le ono," je še povedal.

