Film tedna: Titan

Brutalen žanrski "tour de force"

V Kinodvoru bo od 3. februarja na ogled film Titan, brutalen žanrski "tour de force", ki pod kromirano površino skriva nežno zgodbo o brezpogojni ljubezni. Francoska režiserka Julia Ducournau je za film presenetljivo osvojila zlato palmo na lanskem festivalu v Cannesu.

Alexia je imela kot deklica hudo prometno nesrečo. Da bi ji rešili življenje, so ji kirurgi v glavo vstavili ploščico iz titana. Ko odraste, se preživlja kot plesalka v nočnem klubu, a njen vsakdan zaznamujejo neukrotljivi nasilni izpadi. Po enem izmed njih se mora skriti pred policijo, zato si spremeni videz in se začne pretvarjati, da je sin mišičastega šefa gasilcev Vincenta. Med njo in Vincentom se razvije nenavadno razmerje, vendar pa je njena krinka vse manj prepričljiva. Na Alexijinem telesu se namreč začnejo dogajati spremembe, ki jih je vse težje spregledati.

"Da bi Titan dokončno izkristalizirala, sem se osredotočila na lik Vincenta in njegove fantazije: idejo, da lahko z lažjo ljubezen in človečnost prikličeš v življenje. Želela sem posneti delo, ki se sprva zaradi nasilja morda dozdeva 'nevšečno', potem pa se na lika globoko navežemo in na koncu film doživljamo kot ljubezensko zgodbo. Bolje rečeno, zgodbo o 'rojstvu ljubezni', ker je tu vse vprašanje izbire," je zapisala režiserka.

Julia Ducournau je študirala na Sorboni in diplomirala iz scenaristike na filmski šoli La Fémis. Mednarodno pozornost je pritegnila leta 2011, ko se je njen kratkometražec Junior uvrstil v sekcijo Teden kritike festivala v Cannesu in prejel nagrado občinstva na festivalu Premiers Plans v Angersu. Leta 2016 je filmsko javnost pretresla s celovečernim prvencem Surovo, kanibalsko zgodbo o odraščanju, ki ji je prinesla nagrado FIPRESCI v canski sekciji Teden kritike. Film je bil nato prikazan in nagrajen na številnih mednarodnih festivalih (Toronto, Sundance, Sitges), avtorica pa je z njim osebno obiskala tudi ljubljanski Liffe. Lani je žirija festivala v Cannesu, ki ji je predsedoval Spike Lee, presenetila z odločitvijo, da zlato palmo podeli režiserkinemu drugemu celovečercu, kontroverznemu žanrskemu ekscesu Titan. Julia Ducournau je tako postala druga ženska v zgodovini festivala, ki je prejela prestižno nagrado.

0WWBTn7PQe0