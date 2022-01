Narodna galerija išče dela Mateja Sternena

Jeseni pripravljajo razstavo impresionistovih slik

Matej Sternen: Na divanu

V Narodni galeriji jeseni pripravljajo razstavo del impresionista Mateja Sternena. Ob tem se obračajo na javnost in prosijo vse lastnike njegovih del, da jim pomagajo sestaviti popolnejši seznam umetnin. Izbor najboljših del bodo razstavili, so napovedali.

Matej Sternen (1870-1949) je bil risar, restavrator, grafik in pedagog, predvsem pa tehnično odlično izurjen slikar. Med slovenskimi impresionisti je edini dokončal akademijo, in sicer na Dunaju.

Živel je tudi v Münchnu in hodil v Ažbetovo slikarsko šolo. Med letoma 1904 in 1907 je z Rihardom Jakopičem in Ivanom Groharjem občasno slikal v okolici Škofje Loke, pozneje sta v njegovem opusu prevladovala akt in portret. Po letu 1920 je postal izbrani restavrator Franceta Steleta na terenu in v Narodni galeriji. Med letoma 1934 in 1936 je na novo, v baročnem duhu poslikal svod Frančiškanske cerkve Marijinega oznanjenja v Ljubljani.

Sternenov slikarski princip je temeljil na stvarnem opazovanju predmeta in ne v čustvenem vživljanju, kot impresionist pa se je razkrival z obravnavo optičnih učinkov, z dinamičnim kadriranjem in s pastoznim nanašanjem barve, piše na spletni strani Narodne galerije.

Če imate v domači zbirki njegovo umetnino, to sporočite na naslov Narodna galerija, Puharjeva 9, Ljubljana, na tel. številko 386 1 24 15 419 ali na elektronski naslov fototeka@ng-slo.si.